ΝΟΣΦΕΡΑΤΟΥ ***

(NOSFERATU)

ΗΠΑ, 2024

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΡΟΜΠΕΡΤ ΕΓΚΕΡΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΟΥΛΤ, ΜΠΙΛ ΣΚΑΡΣΓΚΑΡΝΤ, ΛΙΛΙ-ΡΟΟΥZ ΝΤΕΠ

Ο νεαρός μεσίτης Τόμας Χάτερ ταξιδεύει στην Τρανσυλβανία για να συναντήσει τον μυστηριώδη κόμη Ορλοκ και να υπογράψει τα συμβόλαια αγοράς ακινήτων στη Γερμανία. Η σύζυγός του, Ελεν, νιώθει ήδη την παρουσία και την έλξη μιας σκοτεινής και ακατανίκητης δύναμης που την περικυκλώνει και όσο ο Τόμας παραμένει φιλοξενούμενος του κόμη, η δύναμη γίνεται όλο και πιο έντονη, μέχρι που ο κόμης κάνει την εμφάνισή του στην πόλη τους.

Ηταν αναμενόμενο ο δημιουργός του «Φάρου» και του «The witch» να υπογράψει μια θεοσκότεινη και σχεδόν αποπνικτική μεταφορά του «Νοσφεράτου» του Μουρνάου και να της προσδώσει τις απαραίτητες απειλητικές διαστάσεις.

Ομως κάτι λείπει από αυτή την απόπειρα και δεν κατορθώνει τελικά να μείνει στη μνήμη μας ως μια σκοτεινή και απειλητική ιστορία με πρωταγωνιστή τον κόμη Ορλοκ. Ο Εγκερς έδωσε περισσότερο βάρος από ότι ίσως θα έπρεπε στο εικαστικό μέρος της ταινίας του και λιγότερο στο να προσδώσει σε αυτήν τα στοιχεία εκείνα που σε κάνουν να νιώθεις απειλή και τρόμο. Αν και ο κόμης έχει φωνή που βγαίνει από τα βάθη της κόλασης και η όψη του, τις λίγες φορές που τη βλέπουμε, είναι αρκούντως αποκρουστική, η ταινία δεν καταφέρνει να ταρακουνήσει.

Ο Νίκολας Χουλτ, στο ρόλο του νεαρού μεσίτη, σηκώνει το βάρος της απόπειρας αξιοπρεπώς αλλά οι προθέσεις του Εγκερς ψαλίδισαν τη δυναμική μιας ιστορίας σαν κι αυτή.

BETTER MAN ***

(ΗΠΑ, 2024)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΜΑΪΚΛ ΓΚΡΕΪΣΙ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΡΟΜΠΙ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ, ΤZΟΝΟ ΝΤΕΪΒΙΣ

Από τα παιδικά του χρόνια, που ήδη έδειχνε ότι είχε το χάρισμα, έως την αφετηρία του στους Take That και από τη σόλο καριέρα του στις καταχρήσεις, την πτώση του και την αμφιλεγόμενη σχέση με τον πατέρα του, έως την επανεκκίνησή του και την κατάκτηση μιας σειράς βραβείων και διακρίσεων, η πορεία του Ρόμπι Γουίλιαμς είναι γεμάτη σκαμπανεβάσματα, θριάμβους και αποτυχίες, μίση, πάθη, έρωτες και φυσικά πολλή μουσική. Βλέποντας την ταινία αναρωτιέσαι πως και δεν είχε αναλάβει κάποιος να την μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη νωρίτερα καθώς το υλικό είναι ιδανικό και «φωνάζει» πόσο έτοιμο είναι για κινηματογραφική εκμετάλλευση.

Ο κλήρος έπεσε στον Μάικλ Γκρέισι (The greatest showman) ο οποίος κατάφερε να μην πελαγοδρομεί και να μην πλατειάζει αφηγούμενος αυτή την τόσο γεμάτη βιογραφία. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έγραφε ήδη ιστορία στα 16 του χρόνια με τους Take That και έως τα 25 του είχε «καταφέρει» να αυτοκαταστραφεί και να αναγεννηθεί προφανώς γιατί ήταν πολύ ανταγωνιστικός τύπος, όπως λέει ο ίδιος, για να αφήσει τον εαυτό του να πνιγεί οριστικά στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Ο Μάικλ Γκρέισι δίνει ρυθμό και ένταση στο πόνημά του, χαμηλώνει τους τόνους όταν ο νεαρός ποπ σταρ κοιτάζει προς τα μέσα, γίνεται αναπόφευκτα «βιντεοκλιπίστικος», ισορροπεί πολύ όμορφα και όσο πρέπει ανάμεσα στα τραγούδια και την πρόζα.

Οσο για την απόφασή του να βάλει έναν ψηφιακό χιμπαντζή και όχι έναν σωσία του Ρόμπι Γουίλιαμς στον πωταγωνιστικό ρόλο, αυτή μοιάζει διχαστική. Κάποια στιγμή το χωνεύεις και το ξεχνάς παρασυρμένος από την πλημμύρα των γεγονότων που εξιστορούνται και κάποιες άλλες νιώθεις ότι όλα όσα βλέπεις συμβαίνουν σε κάποιο άλλο επίπεδο, που μοιάζει ανώδυνο και χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις. Θαυμαστές και μη, πάντως, του Ρόμπι Γουίλιαμς, σπεύσατε να δείτε την εξιστόρηση ενός τρικυμιώδους βίου που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.

SONIC 3: Η ΤΑΙΝΙΑ

(SONIC THE HEDGEHOG 3)

ΗΠΑ, 2024

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΤZΕΦ ΦΑΟΥΛΕΡ

Οι Sonic, Knuckles και Tails ξανασυναντιούνται και συνεργάζονται ενάντια σε έναν νέο ισχυρό αντίπαλο, τον Shadow, έναν μυστηριώδη κακοποιό με δυνάμεις που δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ παρόμοιες στο παρελθόν. Με τις μοναδικές τους ικανότητες, η ομάδα πρέπει να αναζητήσει μια απίθανη συμμαχία με την ελπίδα να σταματήσει τον Shadow και να προστατεύσει τον πλανήτη.

