Μέσω της πρωτοβουλίας Skills Upload Jr Challenge του Ιδρύματος Vodafone, μέρος της οποίας είναι το Generation Next, ο διαγωνισμός άνοιξε για πρώτη φορά την πόρτα του σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Αλβανία, Ισπανία, Ολλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Τουρκία), κινητοποιώντας ομάδες μαθητών να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες μέσα από μια εκπαιδευτική εμπειρία STEM και να αξιοποιήσουν με φαντασία τα πιο προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία.

Η πρώτη νικήτρια ομάδα, A-Eye, θα ταξιδέψει στο Βουκουρέστι για να παρουσιάσει ένα καινοτόμο project που στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας ανθρώπων με δυσκολίες όρασης. Οι μαθητές Άγγελος-Ευτύχιος Κεφαλάς (Α’ Γυμνασίου), Γεώργιος–Ιάκωβος Κεφαλάς (Β’ Γυμνασίου), Ελένη–Ηλιάνα Σπανού (Β’ Γυμνασίου) και Στέφανος Τσαγκαράκης (Β’ Γυμνασίου) από το 1ο Γυμνάσιο Λέρου – “Μπελλένειο”, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή τους Χαράλαμπου Μυλωνά, δημιούργησαν τα έξυπνα γυαλιά “A-Eye”, που μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) ενισχύουν την αυτονομία των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η ομάδα ROBOSEK από το 3ο Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής – Ραφήνας- με έπαθλο Drones προηγμένης τεχνολογίας – η οποία δημιούργησε ένα σύστημα αποθήκευσης περίσσειας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αξιοποιώντας την αντλησιοταμίευση μέσω των υψομετρικών διαφορών και νερού. Το project «Αντλησιοταμίευση», μια ευρηματική ιδέα που συνδυάζει την τεχνολογία με τη βιωσιμότητα, υλοποιήθηκε από την ομάδα των μαθητών Δημήτρης Κοτσώνης (Γ’ Λυκείου), Βασίλης Πορφύρης (Β’ Λυκείου) και Βασίλης Γκέλμπεσης (Β’ Λυκείου), υπό την καθοδήγηση του καθηγητή τους Αριστείδη Παλιούρα.

Η τρίτη νικήτρια ομάδα του 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next είναι η LIFOR, από τον Όμιλο Μικροί Χάκερ του τμήματος Γυμνασίου του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, η οποία οραματίστηκε και σχεδίασε μια διαδραστική εφαρμογή σε περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας (VR) που παρέχει πληροφορίες και video για την καφέ αρκούδα, καθώς και μια μοναδική εικονική περιήγηση στον βιότοπό της. Οι μαθητές, Ορφέας Αλεξιάδης (Γ’ Γυμνασίου), Παύλος Λούγκας (Γ’ Γυμνασίου) και Αναστάσιος Ηλιάδης (Β’ Γυμνασίου), με την υποστήριξη του καθηγητή τους Γιάννη Αρβανιτάκη, ξεχώρισαν με την εφαρμογή “The bear project”, λαμβάνοντας ως βραβείο από μια Action Camera για να απαθανατίσουν τις εμπειρίες τους στην φύση, την πόλη και οπουδήποτε αλλού.

Η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone, δήλωσε: «Θερμά συγχαρητήρια για τις πρωτότυπες και δημιουργικές ιδέες όλων των ομάδων που συμμετείχαν, αξιοποιώντας τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία με όραμα τη βελτίωση της πραγματικότητάς μας, καθώς και στους εκπαιδευτικούς τους για την πολύτιμη καθοδήγησή τους. Φέτος, το Ίδρυμα Vodafone μέσω του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next εξασφάλισε ένα αληθινό ταξίδι γνώσης, με στόχο την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την εποικοδομητική συνεργασία. Η Vodafone θα συνεχίσει να εξοπλίζει τη νέα γενιά με τα πιο προηγμένα εργαλεία για ένα καλύτερο μέλλον που υπερβαίνει τα γεωγραφικά σύνορα».

To Generation Next είναι ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone, που προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στην STEM εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες σε μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς από όπου και αν βρίσκονται στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα, με επίκεντρο την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr, μετρά περισσότερους από 135.600 ωφελούμενους και 962 καινοτόμα projects μαθητών/μαθητριών. Μέσα από το Generation Next, μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες, να πειραματιστούν με τα ψηφιακά εργαλεία, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν καινοτόμες ιδέες για το κοινό καλό, δημιουργώντας έτσι ένα καλύτερο αύριο για όλους. Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και τους νικητές, μπορείτε να επισκεφτείτε το www.generationnext.vodafone.gr.