Η καμπάνια εξυμνεί την ελληνική παράδοση και την βαθιά σύνδεση της με τον πολύτιμο καρπό της ελιάς, τονίζοντας ότι η απόκτησή του είναι δώρο της φύσης, το οποίο προσφέρεται μόνο όταν η γη το επιτρέψει. Το ελαιόλαδο Χρυσελιά, διαθέσιμο σε δύο τύπους, κλασικό και εξαιρετικό παρθένο, έχει κατακτήσει μια θέση στην καρδιά των Ελλήνων χάρη στην σταθερή ποιότητά του.

Στόχος της καμπάνιας είναι να αναδείξει την αξία του ελαιολάδου, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο της φύσης στην παραγωγή του. Επιπλέον, η καμπάνια επιδιώκει να τονίσει τη σημασία του ελαιολάδου όχι μόνο στην διατροφή μας, αλλά και στην παράδοση και την κουλτούρα μας. Την δημιουργία του διαφημιστικού σποτ ανέλαβε η εταιρεία Seventy Nine Minds, ενώ την παραγωγή η Green Olive Films με σκηνοθέτη τον Γιάννη Κωσταβάρα. Παράλληλα, η WebFuture έχει αναλάβει την ψηφιακή υποστήριξη της καμπάνιας στα social media και γενικότερα το digital marketing. Η ανάπτυξη της καμπάνιας περιλαμβάνει παρουσία σε έντυπα αλλά και σε Out Of Home διαφήμιση.