Η Samsung υπογραμμίζει τις τελευταίες εξελίξεις στο Galaxy AI και τις ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού, δίνοντας τη δυνατότητα στους παρόχους δικτύου να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της τεχνολογίας AI.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2025 – Η Samsung Electronics Co., Ltd. επαναπροσδιορίζει τις εμπειρίες τεχνητής νοημοσύνης για κινητές συσκευές (Mobile AI) στο Mobile World Congress 2025, που ολοκληρώνεται στις 6 Μαρτίου στη Βαρκελώνη. Τα τμήματα Mobile eXperience (MX) και Networks της Samsung, παρουσιάζουν τις πιο πρόσφατες καινοτομίες τους στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης του Galaxy AI 1 και των δικτύων

τους που βασίζονται σε λογισμικό.

Το όραμα της Samsung για έναν ολοκληρωμένο AI Βοηθό, που προσφέρει προηγμένες δυνατότητες Mobile AI, παρουσιάζεται στην MWC, από τη σειρά Galaxy S25 έως τη νέα σειρά Galaxy A και το πρώτο XR headset, Project Moohan. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Galaxy S25 Edge, η λεπτότερη συσκευή Galaxy S που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα, επισφραγίζοντας την πρωτοπορία της Samsung στην καινοτομία υλικού.

Αξιοποιώντας τις Δυνατότητες του Galaxy S25

Η νέα σειρά Galaxy S25 αλλάζει τα δεδομένα στην κατηγορία των Mobile AI smartphones, μεταμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες δημιουργούν, εργάζονται και διασκεδάζουν.

Πέρα από τις εξελίξεις στην τεχνολογία AI, η σειρά Galaxy S25 φέρνει στο προσκήνιο τις κορυφαίες δυνατότητες κάμερας και την υψηλή απόδοση, προσφέροντας μια εκπληκτική εμπειρία χρήσης που αναδεικνύει τη δύναμη και την ταχύτητα κάθε συσκευής Galaxy.

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι επισκέπτες της MWC έχουν την ευκαιρία να δουν πώς το Galaxy S25 λειτουργεί ως ένας AI Βοηθός, διευκολύνοντας την καθημερινότητα:

 Απρόσκοπτη εμπειρία σε όλες τις εφαρμογές 2 : Εργασίες όπως η εύρεση ενός

εστιατορίου στο Google Maps και η κοινοποίηση πληροφοριών μέσω των Μηνυμάτων

γίνονται απλές, με μια φωνητική εντολή με το Gemini– διαθέσιμο πλέον σε εφαρμογές

της Samsung, της Google και επιλεγμένων εφαρμογών τρίτων.

 Κυκλώστε για Αναζήτηση στο Google 3 : Αναζητήστε στην οθόνη του κινητού σας με πιο

χρήσιμους και διαισθητικούς τρόπους, όπως η αναγνώριση των URLs ή η επίσκεψη

κάποιου ιστοτόπου ς με μια απλή κίνηση.

 Gemini Live 4 : Αξιοποιήστε τη φυσική συνομιλία για καταιγισμό ιδεών, μάθηση και

εξάσκηση, με απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο και υποστήριξη για εικόνες, αρχεία και

βίντεο από το YouTube.

 Now Brief 5 : Ενημερωθείτε για εξατομικευμένο περιεχόμενο, προσαρμοσμένο στις

ανάγκες σας, και λάβετε προτάσεις μέσω του Now Bar 6.

Η εμπειρία συνεχίζεται με την τεχνολογία κάμερας του Galaxy S25, που προσφέρει, μεταξύ

άλλων, τους εξής τρόπους δημιουργίας:

 Drawing Assist 7 : Δημιουργήστε εντυπωσιακό περιεχόμενο, βελτιώνοντας και

αναβαθμίζοντας τα σκίτσα σας με έξυπνο τρόπο.

 Gallery Search 8 : Βρείτε τις αγαπημένες σας στιγμές, χρησιμοποιώντας απλές λέξεις για

να περιγράψετε αυτό που ψάχνετε.

 Filters: Δημιουργήστε εκπληκτικά πορτρέτα, προσθέτοντας μια προσωπική πινελιά στις

φωτογραφίες σας.

Στην τελευταία ενότητα, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν:

 Snapdragon® 8 Elite for Galaxy: Το ειδικά προσαρμοσμένο chipset, σε συνεργασία με

την Qualcomm, προσφέρει κορυφαία απόδοση, εξασφαλίζοντας υψηλές ταχύτητες,

εντυπωσιακή ανταπόκριση και γραφικά υψηλής ποιότητας, ακόμα και σε απαιτητικά

παιχνίδια.

Με στόχο να κάνει τις εμπειρίες Mobile AI προσιτές, η Samsung παρουσιάζει και τη νέα σειρά

Galaxy A (Galaxy A56 5G, A36 5G και A26 5G), που ενσωματώνει την Awesome Intelligence. Η

σειρά Galaxy A προσφέρει εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου κάμερας, όπως το Object

Eraser. Επεκτείνοντας τις λειτουργίες της Samsung που βασίζονται στην τεχνητή νομοσύνη, η

νέα σειρά A προσφέρει αξιόπιστη απόδοση και μακροπρόθεσμη αξία, με έξι αναβαθμίσεις

λειτουργικού συστήματος και έξι χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας, για μια ασφαλή και διαρκή

εμπειρία χρήσης.

Καθημερινή Ζωή με τεχνολογία AI

Στην MWC 2025, η Samsung δηλώνει το παρόν στην καθημερινή ζωή στο σπίτι προσφέροντας

τρόπους διαχείρισης της φυσικής κατάστασης, με έξυπνες και συνδεδεμένες εμπειρίες.

Σε ειδική ενότητα, οι επισκέπτες μπορούν να δουν τις λειτουργίες που υποστηρίζονται από AI

στο Galaxy S25, όπως το Energy Score, οι συμβουλές Wellness και οι πληροφορίες για τον ύπνο

(Sleep Insights). Αυτές οι λειτουργίες, προσφέρουν εξατομικευμένες πληροφορίες παρέχοντας

μια ολιστική εικόνα της κατάστασης του χρήστη, προσαρμοσμένη σε προσωπικά δεδομένα και

ενδιαφέροντα. Μέσω παραδειγμάτων απρόσκοπτης ενσωμάτωσης με εφαρμογές όπως το

SmartThings και το Samsung Food, η Samsung δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία

διαχείρισης της ευεξίας.

Επιπλέον, παρουσιάζονται νέες δυνατότητες που υποστηρίζονται από AI και επιτρέπουν στους

χρήστες να διαχειρίζονται το σπίτι τους με ασφάλεια και άνεση, μέσω της διασύνδεσης μεταξύ

συσκευών. Με την προστασία του Knox Matrix, τα σενάρια Home AI αναδεικνύουν την έξυπνη

διαβίωση, με εύκολη εγκατάσταση και έλεγχο των συσκευών μέσω της πλατφόρμας

SmartThings.

Ισχυρά θεμέλια οικοσυστήματος Galaxy

Η ασφάλεια βρίσκεται στον πυρήνα της Samsung, διασφαλίζοντας ότι κάθε εμπειρία βασίζεται

στον έλεγχο του χρήστη, τη διαφάνεια και την ισχυρή προστασία. Στην ενότητα Galaxy

Foundation, είναι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το Personal Data Engine 9 , που

διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που δημιουργούνται στη συσκευή προστατεύονται

από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ασφαλίζονται από το Knox Vault 10 .

Επιπλέον, η Samsung παρουσιάζει το πρώτο Android XR headset, Project Moohan,

προσφέροντας μια ματιά στο μέλλον της εκτεταμένης πραγματικότητας που υποστηρίζεται

από AI. Με την ενσωμάτωση multimodal AI και προηγμένων δυνατοτήτων XR, αυτή η συσκευή

σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς πιο εξατομικευμένες εμπειρίες, που βελτιώνουν την

καθημερινή ζωή με μοναδικούς τρόπους.

Δημιουργώντας ένα Ολοκληρωμένο Δίκτυο Λογισμικού

Παράλληλα με τις τεχνολογίες Mobile, η Samsung προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις

λογισμικού στους παρόχους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις υποδομές τους

και να ενσωματώσουν την τεχνολογία AI σε κάθε επίπεδο των δικτύων τους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ευέλικτη λύση εικονικοποιημένου RAN (vRAN) της Samsung, τα

τελευταία ραδιόφωνα 5G και το Samsung CognitiV Network Operations Suite (NOS), μια έξυπνη

λύση αυτοματοποίησης δικτύου. Επιπλέον, παρουσιάζοναι διάφορες περιπτώσεις χρήσης 5G

για επιχειρήσεις.

###

1 Για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών του Galaxy AI ενδέχεται να απαιτείται σύνδεση στο λογαριασμό

Samsung. Η Samsung δεν δίνει καμία υπόσχεση, διαβεβαίωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την

πληρότητα ή την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που παρέχονται από τις λειτουργίες AI. Η διαθεσιμότητα

των λειτουργιών Galaxy AI ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/χώρα, την έκδοση του

λειτουργικού συστήματος/One UI, το μοντέλο της συσκευής και τον πάροχο του τηλεφώνου. Οι λειτουργίες

Galaxy AI θα παρέχονται δωρεάν μέχρι το τέλος του 2025 στις υποστηριζόμενες συσκευές Samsung

Galaxy. Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί όροι για τις λειτουργίες AI που παρέχονται από τρίτους. Η

υπηρεσία Galaxy AI ενδέχεται να είναι περιορισμένη για ανηλίκους σε ορισμένες περιοχές με ηλικιακούς

περιορισμούς σχετικά με τη χρήση AI.

2 Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο και σύνδεση στο λογαριασμό Google. Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας

ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, τη γλώσσα και το μοντέλο της συσκευής. Λειτουργεί σε

συμβατές εφαρμογές. Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδρομή και τα αποτελέσματα

ενδέχεται να διαφέρουν. Ενδέχεται να απαιτείται ρύθμιση για ορισμένες λειτουργίες ή εφαρμογές. Η

ακρίβεια των αποτελεσμάτων δεν είναι εγγυημένη.

3 Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, τη γλώσσα και το μοντέλο της

συσκευής. Απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι χρήστες ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώσουν το Android

και την εφαρμογή Google στην τελευταία έκδοση. Λειτουργεί σε συμβατές εφαρμογές και επιφάνειες. Τα

αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις οπτικές αντιστοιχίες. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων

δεν είναι εγγυημένη.

4 Η λειτουργία Gemini Live απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο και σύνδεση στο λογαριασμό Google. Η

διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, τη γλώσσα και το μοντέλο της

συσκευής. Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδρομή και τα αποτελέσματα ενδέχεται

να διαφέρουν. Συμβατό με ορισμένες λειτουργίες και ορισμένους λογαριασμούς. Διατίθεται μόνο σε

χρήστες 18 ετών και άνω. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων δεν είναι εγγυημένη.

5 Η λειτουργία Now Brief απαιτεί σύνδεση στο λογαριασμό Samsung. Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας

ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, τη γλώσσα, το μοντέλο της συσκευής ή τις εφαρμογές.

Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν σύνδεση δικτύου.

6 Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών που υποστηρίζονται από τις εφαρμογές ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα

με τη χώρα. Ορισμένα λειτουργικά widgets ενδέχεται να απαιτούν σύνδεση στο δίκτυο ή/και σύνδεση στο

λογαριασμό Samsung.

7 Η λειτουργία Drawing Assist απαιτεί σύνδεση δικτύου και σύνδεση στο λογαριασμό Samsung. Ένα ορατό

υδατογράφημα επικαλύπτεται στην έξοδο εικόνας κατά την αποθήκευση, προκειμένου να υποδεικνύεται ότι

η εικόνα έχει παραχθεί από την AI. Η ακρίβεια και η αξιοπιστία της παραγόμενης εξόδου δεν είναι

εγγυημένη.

8 Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη γλώσσα, την περιοχή ή τον φορέα.

Οι γλώσσες που υποστηρίζονται επί του παρόντος περιλαμβάνουν Κορεάτικα, Αγγλικά, Γερμανικά,

Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά και Πορτογαλικά. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων δεν είναι

εγγυημένη.

9 Το Personal Data Engine λειτουργεί υπό την προϋπόθεση ότι το μενού Personal Data Intelligence είναι

ενεργοποιημένο. Τα δεδομένα που αναλύονται θα διαγραφούν μόλις απενεργοποιηθεί το μενού Personal

Data Intelligence. Το Personal Data Engine αναγνωρίζει επιλεγμένες γλώσσες και ορισμένες

προφορές/διαλέκτους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Αραβικών, (Απλοποιημένων) Κινεζικών,

Ολλανδικών, Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Χίντι, Ινδονησιακών, Ιταλικών, Ιαπωνικών, Κορεατικών,

Πολωνικών, Πορτογαλικών, Ρουμανικών, Ρωσικών, Ισπανικών, Σουηδικών, Ταϊλανδικών, Τουρκικών και

Βιετναμέζικων. Το Personal Data Engine αναλύει επί του παρόντος τις native εφαρμογές της Samsung.

10 Οι λειτουργίες ασφαλείας ή η αρχιτεκτονική υλικού/λογισμικού του Samsung Knox Vault στα smartphones

της σειράς Samsung Galaxy A ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές στις flagship συσκευές Samsung Galaxy,

συμπεριλαμβανομένων των smartphones της σειράς S, της σειράς Z, της σειράς S FE και των tablets της

σειράς Tab S που κυκλοφόρησαν από το 2021 και μετά. Η διαθεσιμότητα του Samsung Knox Vault

ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.