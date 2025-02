Το KOVE βρίσκεται ανάμεσα σε δύο παραλίες με ξεχωριστό χαρακτήρα: τον κοσμοπολίτικο Όρνο, γνωστό για τα γαλήνια νερά του, και τον Κόρφο, αγαπημένο προορισμό των windsurfers και των kitesurfers. Το όνομά του εμπνέεται από την έννοια του «cove», δηλαδή ενός φυσικού, προστατευμένου καταφυγίου, που προσφέρει ηρεμία και απομόνωση, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την άμεση σύνδεσή του με τη ζωντάνια της Μυκόνου. Η νέα του ταυτότητα διατηρεί τη φήμη του ξενοδοχείου, που είχε αναδειχθεί ως το καλύτερο νέο boutique ξενοδοχείο στον κόσμο, και το οδηγεί σε ένα ακόμα πιο λαμπρό μέλλον υπό τη Myconian Collection.

Ένα ήρεμο καταφύγιο, μια πύλη στη ζωντανή Μύκονο

Το Kove συνδυάζει την απλότητα του μινιμαλιστικού σχεδιασμού με τη διαχρονική κυκλαδίτικη αισθητική, δημιουργώντας έναν χώρο χαλάρωσης και ηρεμίας. Με προνομιακή τοποθεσία λίγα βήματα από την παραλία του Όρνου και μόλις δέκα λεπτά από τη Χώρα της Μυκόνου, το KOVE είναι η ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν έναν ήσυχο παράδεισο, χωρίς να στερούνται την πρόσβαση στη ζωντάνια και την έντονη κοινωνική ζωή του νησιού.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα, να αφεθούν στη γοητεία των προσεγμένων δωματίων και σουιτών και να εμπνευστούν από την ομορφιά του φωτεινού κυκλαδίτικου τοπίου. Ταυτόχρονα, κορυφαία εστιατόρια, πολυσύχναστα beach clubs και συναρπαστικές εμπειρίες βρίσκονται ακριβώς δίπλα τους.

Μια αξέχαστη γαστρονομική εμπειρία

Η γαστρονομική εμπειρία στο KOVE είναι αντάξια της φήμης της Myconian Collection. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εξαιρετικές γεύσεις που τιμούν την ελληνική κουζίνα, και εντάσσουν μια μοντέρνα, δημιουργική προσέγγιση, πάντα με έμφαση στις αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου.

Μια μοναδική εμπειρία ευεξίας σε ένα φυσικό καταφύγιο χαλάρωσης

Το The Cave Spa προσφέρει μια μοναδική εμπειρία ευεξίας, εμπνευσμένη από τη φυσική ομορφιά μιας σπηλιάς. Σε ένα ήρεμο και απομονωμένο περιβάλλον, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά θεραπειών που περιλαμβάνουν χρωματοθεραπεία, ηχοθεραπεία και θεραπείες θερμότητας, καθώς και παραδοσιακά ατμόλουτρα χαμάμ. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με στιγμές χαλάρωσης στο Jacuzzi ή με μια από τις αποκλειστικές θεραπείες στο τροπικό rain bed, προσφέροντας απόλυτη αναζωογόνηση και ευεξία.

Οι κρατήσεις για τη σεζόν 2025 έχουν ανοίξει!

Οι κρατήσεις για τη σεζόν 2025 έχουν ήδη ανοίξει, με το Kove να υπόσχεται μια απαράμιλλη εμπειρία διακριτικής πολυτέλειας, προσωποποιημένης εξυπηρέτησης και μιας αυθεντικής σύνδεσης με τη μοναδικότητα της Μυκόνου.

Σχετικά με τη Myconian Collection

Myconian Collection: Η Αυθεντική Έκφραση της Μυκονιάτικης Πολυτέλειας

Η Myconian Collection Hotels & Resorts είναι μια οικογενειακή αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχείων στη Μύκονο, γνωστή για την αφοσίωσή της στην αυθεντική φιλοξενία και την παροχή ανεπανάληπτων εμπειριών διαμονής. Με παρουσία σε μερικές από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες του νησιού—όπως η παραλία της Ελιάς, ο Όρνος, ο Πλατύς Γιαλός, το Αγράρι και η Χώρα της Μυκόνου —προσφέρει μια πολυδιάστατη εμπειρία που αποτυπώνει τη μαγεία της Μυκόνου.

Η συλλογή περιλαμβάνει πέντε ξενοδοχεία Relais & Châteaux, δύο Leading Hotels of the World, τρια Design Hotels, δύο Preferred Hotels & Resorts, ένα Small Luxury Hotel of the World και ένα The Set hotel, διαμορφώνοντας έναν προορισμό απαράμιλλης πολυτέλειας και αισθητικής.

Με έμφαση στη διακριτική κομψότητα και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η Myconian Collection προσφέρει στους επισκέπτες της κορυφαίες τοποθεσίες, πολυτελή spa, εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνεδρίων και μοναδικούς γαμήλιους προορισμούς.

Αν και όλα τα ξενοδοχεία της αλυσίδας μοιράζονται το ίδιο πάθος για τελειότητα, το καθένα διατηρεί τη δική του μοναδική ταυτότητα, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες κάθε επισκέπτη. Η Myconian Collection δεν προσφέρει απλώς πολυτελή διαμονή· είναι μια εμπειρία που αντανακλά την αυθεντικότητα, την κοσμοπολίτικη αύρα και την αξεπέραστη γοητεία της Μυκόνου.