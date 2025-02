Με θεματική “Industry Transformation powered by #digitalfirst“, τo Bosch Bytes Athens 2025 προσφέρει μία ημέρα γεμάτη εξειδίκευση και ανταλλαγή γνώσεων, όπου εκπρόσωποι κορυφαίων επιχειρήσεων του κλάδου θα εξερευνήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην ψηφιακή καινοτομία και τον τρόπο με τον οποίο οι #digitalfirst στρατηγικές έχουν τη δύναμη να μεταμορφώσουν τις βιομηχανίες.

Where Legacy Meets Innovation

Η κορυφαία συνάντηση τεχνολογίας, βιωσιμότητας και βιομηχανικής καινοτομίας, θα συγκεντρώσει και φέτος ηγέτες της βιομηχανίας, ειδικούς της τεχνολογίας και decision-makers απ’ όλη την Ευρώπη, λειτουργώντας ως μία εξαιρετική ευκαιρία δικτύωσης με συναδέλφους και πρωτοπόρους του κλάδου. Η φετινή ατζέντα περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα από εμπνευσμένες ομιλίες και δυναμικά πάνελ συζητήσεων που θα καλύψουν θεματικές όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), η Κυβερνοασφάλεια, η Βιωσιμότητα και η Ηγεσία. Ακόμη, υπό συζήτηση θα τεθεί και η πολιτική Διαχείρισης Αλλαγών, καθώς η αλλαγή νοοτροπίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για μια επιτυχημένη ψηφιακή μετάβαση.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη διεθνή ημερίδα Bosch Bytes Athens 2025 καθώς και τη φόρμα συμμετοχής ώστε να εξασφαλίσετε την παρουσία* σας:

Bosch Bytes Athens | March 20th, 2025

Αναλυτικά οι θεματικές που θα αναπτυχθούν :

#BoschByte1 | AI​ | Buzz vs. Best Practices ​| Hype or new industry norm?​

#BoschByte2 | Cybersecurity​ | Digital Threats – Digital Defense​ | From resilience to digital trust.

#BoschByte3 | Sustainability​ | The Digital Path to Net Zero​ | Prepare for the long run.

#BoschByte4 | Leadership​ | Humans lead #digitalfirst​ | Journeys from theory to reality.

Η εκδήλωση θα φιλοξενήσει εξέχοντες ομιλητές από εγχώριες και διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς, όπως οι ακόλουθοι:

Δρ . Δημήτριος Αλεξάνδρου , Co-Founder & Business Innovation Director, UBITECH

, Co-Founder & Business Innovation Director, UBITECH Jesús Estrada , Chief Revenue Officer, Libelium

, Chief Revenue Officer, Libelium Rob van Kranenburg , Senior Policy and Communication Specialist, Martel Innovate

, Senior Policy and Communication Specialist, Martel Innovate Eric Vetillard , Team Leader for Conformity Assessment and Senior Cybersecurity Certification Expert, ENISA

, Team Leader for Conformity Assessment and Senior Cybersecurity Certification Expert, ENISA Jim Morrish , Founding Partner, Transforma Insights

, Founding Partner, Transforma Insights Δημήτριος Σπηλιόπουλος , Worldwide Lead for Smart Machines, Amazon Web Services

, Worldwide Lead for Smart Machines, Amazon Web Services Θεόδωρος Βαρελάς, Director Strategic Initiatives, Digital Security & Identity, Infineon Technologies.

Από την πλευρά της Bosch, μεταξύ των ομιλητών θα βρίσκονται ο Prof. Dirk Slama, Αντιπρόεδρος του τμήματος Strategic Ecosystems της Robert Bosch GmbH, η Lisa Reehten, CEO της Bosch Climate Solutions, ο κ. Ιωάννης Κάπρας, CEO της Bosch Ελλάδας και ο Kai Hackbarth, Head of Products and Solutions της Bosch SDS.

H διεθνής ημερίδα Bosch Bytes Athens θα αποτελέσει και φέτος μία μοναδική ευκαιρία αλληλεπίδρασης με ηγετικές φυσιογνωμίες και συμμετοχής σε εμπνευσμένες συζητήσεις από τις οποίες οι παρευρισκόμενοι θα αποκομίσουν πολύτιμες γνώσεις για το μέλλον του κλάδου τους.

Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας.