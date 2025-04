Η reframe.food που συμμετείχε με επιτυχία στη Beyond Expo 2025 στην Αθήνα, αναδεικνύοντας ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα από το πρόγραμμα Horizon Europe με έμφαση στην Αγροδιατροφή, παρουσίασε τον Οδηγό για startups στον χώρο χαρτογραφώντας το ελληνικό οικοσύστημα. Ο Οδηγός δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH) DigiAgriFood, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Την παρουσίαση του Οδηγού στον εκθεσιακό χώρο Metropolitan Expo στην Αθήνα το Σάββατο 5 Απριλίου 2025, στο περίπτερο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στον Οδηγό αλλά και του Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Γεώργιου Μπρούφα. Συγκεκριμένα στη συζήτηση συμμετείχαν οι Πάνος Κωστόπουλος, CEO, Proxy Foods, Χρήστος Ραφτογιάννης, Founder & CEO της CityCrop και Αναστάσιος Γιαννούλης, Front-end Engineer | Technical Leader, Future Intelligence ltd.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της συζήτησης έκανε ο Γρηγόρης Χατζηκώστας, Partner στη reframe.food, ο οποίος χαρακτήρισε τη συμμετοχή στη Beyond Expo ως μια ευκαιρία επαφής με όλους τους ανθρώπους του οικοσυστήματος της Καινοτομίας στην Ελλάδα και για την reframe.food, που κινείται στο τρίγωνο Αγροδιατροφής, Ψηφιακών Τεχνολογιών και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας. Χαρακτηριστικά ανάφερε: «Στον Οδηγό αποτυπώνουμε το αγροδιατροφικό οικοσύστημα της Ελλάδας, τις επενδύσεις, τις ιδέες για περαιτέρω επέκταση και τις καινούργιες τεχνολογίες.

Η παρουσίαση του Οδηγού που δημιουργήσαμε με τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Καινοτομίας DigiAgriFood του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης είχε ως αποτέλεσμα μια ουσιαστική συζήτηση με ανθρώπους της έρευνας και startuppers για το πως μπορούμε όλοι μαζί να δουλέψουμε, να τους ενισχύσουμε, να τους βοηθήσουμε να συγκεντρώσουν κεφάλαια και να βγάλουν τις λύσεις τους στην αγορά. Αυτή είναι και η αποστολή της reframe.food.»

Ο Oδηγός “30 BUSINESSES IN AGRIFOOD SECTOR. THE ULTIMATE STARTUP DIRECTORY”, χαρτογραφεί το τοπίο της αγροδιατροφικής καινοτομίας στη χώρα μας και αναδεικνύει 30 ελληνικές επιχειρήσεις, παρουσιάζοντας τις καινοτόμες λύσεις τους, τις στρατηγικές ανάπτυξης, τους μελλοντικούς τους στόχους και τις πηγές χρηματοδότησής τους. Η έκδοση στοχεύει να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για επενδυτές και φορείς πολιτικής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, δόθηκε έμφαση σε ενδιαφέροντα στοιχεία και συμπεράσματα.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης στον χώρο, με τον αγροδιατροφικό κλάδο να προσελκύει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Στην κατηγοριοποίηση που γίνεται στον Οδηγό 26,7% ανήκουν στην κατηγορία της Καινοτομίας τροφίμων (FOOD INNOVATION), 16,7% στις Πλατφόρμες Αγοράς (MARKET PLATFORMS), 36,7% στον πυρήνα της Αγροτεχνολογίας (CORE AGRITECH) και 20% σε άλλες κατηγορίες όπως ο Αγροτουρισμός, η Εκπαίδευση, η Ανανεώσιμη Ενέργεια κ.α (OTHER AREAS OF EXPERTISE: EDU, GREEN, ENERGY).

Επίσης, 20 εταιρείες έχουν υιοθετήσει τον χαρακτηρισμό startups, 6 θεωρούν ότι έχουν περάσει στην κατηγορία των scaleups και τέσσερις εντάσσονται στην κατηγορία των SMEs. Από το σύνολο τους, το 53,3% έχουν συγκεντρώσει χρηματοδοτήσεις για την δημιουργία και την ανάπτυξη τους, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης παραμένει η χρηματοδότηση μέσω επενδυτικών κεφαλαίων (62,5%).

Παρά την παραδοσιακή σύνδεση του τομέα με την ύπαιθρο, η καινοτομία αναπτύσσεται δυναμικά και στα αστικά κέντρα, με την Αθήνα να συγκεντρώνει παραδοσιακά το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των εταιρειών (53,3%), ενώ η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα ακολουθούν, στα ίδια επίπεδα μεταξύ τους, με 13,3%. Θέσεις στην λίστα διεκδικούν και τα νησιά Κρήτη και Σύρος με 6,7% και 3,3% αντίστοιχα. Οι startups που προσελκύουν κεφάλαια στοχεύουν στη συνεχή ανάπτυξη, επενδύοντας στρατηγικά στο ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που διαθέτουν, αφού το 60% έχει μόλις 5 υπαλλήλους και θα ήθελε ο αριθμός αυτός να αυξηθεί.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Φωτακίδης, επίσης Partner στη reframe.food, αναφέρθηκε στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα opencalls.fund που δημιούργησε η reframe.food, συνδέοντας τον σχεδιασμό και την ύπαρξη προτάσεων για καινοτόμες δράσεις από επιχειρήσεις και startups με την χρηματοδότηση εντός των ευρωπαϊκών έργων. «H reframe.food εξειδικεύεται στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων και ένα από τα κομμάτια που αναλαμβάνουμε σε αυτά τα έργα είναι να τρέχουμε τα Open Calls.

Μικρές, δηλαδή, χρηματοδοτήσεις που πηγαίνουν σε επιχειρήσεις, κυρίως startups εντός των έργων. Η πλατφόρμα opencalls.fund θα λειτουργεί ως κόμβος ενημέρωσης και διαχείρισης των Open Calls που τρέχουν στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων. Θα συγκεντρώνει όλη την απαραίτητη διαδικασία, από το μητρώο Αξιολογητών μέχρι την υποβολή, την αξιολόγηση και τα τελικά αποτελέσματα των προτάσεων. Στόχος μας είναι η λειτουργικότητα, η διαφάνεια και η υποστήριξη της καινοτομίας με πραγματικό αντίκτυπο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φωτακίδης.

Η reframe.food συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει την αγροδιατροφική καινοτομία, ενισχύοντας τη διασύνδεση μεταξύ έρευνας, επιχειρηματικότητας και επενδυτικής κοινότητας. Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος και ηλεκτρονικά (https://reframe.food/mapping-the-agrifood-startup-sector-the-ultimate-strartup-directory/) ενώ θα παρουσιαστεί και σε επιλεγμένες εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: www.reframe.food και www.opencalls.fund