Νόμπελ Ιατρικής στην ανακάλυψη του μηχανισμού της αφής

Νόμπελ Ιατρικής: Οι Αμερικανοί Ντέιβιντ Τζούλιους και Αρντέμ Παταπουτιάν τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2021.

Οι δύο Αμερικανοί επιστήμονες τιμήθηκαν για την ανακάλυψη των υποδοχέων θερμοκρασίας και αφής, ανακοίνωσε η Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας που απονέμει το βραβείο.

BREAKING NEWS: The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (985.000 ευρώ).

Οι πρωτοποριακές ανακαλύψεις τους «μας επέτρεψαν να καταλάβουμε πώς η θερμότητα, το κρύο και η μηχανική δύναμη μπορούν να ενεργοποιήσουν τα νευρικά ερεθίσματα που μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε και να προσαρμοζόμαστε στον κόσμο γύρω μας», ανέφερε η Ακαδημία.

The seminal discoveries by this year’s #NobelPrize laureates in physiology or medicine have explained how heat, cold and touch can initiate signals in our nervous system. The identified ion channels are important for many physiological processes and disease conditions. pic.twitter.com/TxMTwSDHas

