Σχεδιασμός που μαγεύει:

Η φημισμένη interior designer Δήμητρα Μπετάκη έχει χαρίσει στο Mandala Seaside Luxury μια ατμόσφαιρα αξεπέραστης κομψότητας. Ξύλο καστανιάς από το Άγιο Όρος κοσμεί τους χώρους, ενώ χειροποίητα σχοινιά προσθέτουν μια πινελιά αυθεντικότητας. Κάθε γωνιά του Mandala φέρει την υπογραφή της Μπετάκη, δημιουργώντας ένα περιβάλλον απόλυτης αρμονίας και γαλήνης.

Φιλοξενία υψηλού επιπέδου:

Η φιλοξενία αποτελεί θεμέλιο λίθο του Mandala Seaside Luxury. Η ομάδα του ξενοδοχείου φροντίζει με αφοσίωση για κάθε ανάγκη σας, εξασφαλίζοντας μια αξέχαστη διαμονή.

Γεύσεις που απογειώνουν τις αισθήσεις:

Ξεκινήστε την ημέρα σας με ένα απολαυστικό brunch (09:00-13:00), απολαμβάνοντας τις εκλεκτές δημιουργίες του σεφ Γιώργου Κωστή. Για μεσημεριανό και βραδινό, η μεσογειακή fusion κουζίνα και το western-style sushi του Lin Guang σας περιμένουν για μια γαστριμαργική εμπειρία υψηλού επιπέδου (13:00-00:00).

Ο Σεφ Γιώργος Κωστής με πορεία σε κορυφαία εστιατόρια της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης μέσα σε αυτά το

βραβευμένα Hibiscus και Alain Ducasse at The Dorchester βραβευμένα με 2 και 3 αστέρια απο τον οδηγό Μισελέν καθώς και αργότερα βραβεύτηκε ως Head Chef του εστιατορίου 5 με 1 αστέρι απο τον Οδηγό Μισελέν, τα

τελευταία χρόνια στην Ελλάδα πλέον πέρασε απο ξενοδοχεία και εστιατόρια ενδεικτικά το Costa Navarino resort και το Μυκονιάτικο Bill and Coo καθώς επίσης διετέλεσε προσωπικός σεφ μιας απο της γνωστότερες εφοπλιστικές οικογένειες.

Ο γνωστός σε όλους μας Mr Lin Guang ήρθε στην Ελλάδα περίπου πριν 20 χρόνια. Έχει εργαστεί στα καλύτερα ξενοδοχεία και εστιατόρια της Μυκόνου ως Sushi chef κερδίζοντας μεγάλη αναγνωρισιμότητα από τις Umami γεύσεις που έχει σε κάθε του γευστική δημιουργία. Χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ο καλύτερος sushi chef στην Ελλάδα.

Χαλάρωση στην παραλία:

Η φανταστική παραλία του Mandala Seaside Luxury με high quality services, προσφέρει μια όαση δροσιάς και ξεκούρασης. Απολαύστε welcome drinks και φρουτοσαλάτες, χαλαρώστε σε άνετα στρώματα πάχους άνω των 30cm και δροσιστείτε με δωρεάν πετσέτες θαλάσσης.

Κοκτέιλ και μουσική:

Το βράδυ, το Mandala μεταμορφώνεται σε ένα κοσμοπολίτικο στέκι διασκέδασης. Δροσιστικά κοκτέιλ (all day and night) και μουσικά events με διάσημους DJs και καλλιτέχνες σας περιμένουν για να ζήσετε αξέχαστες βραδιές.

Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου:

Ο κ. Τζώρτζ Σαλούμ, F&B Manager του Mandala Seaside Luxury, ηγείται μιας άριστης ομάδας που φροντίζει για κάθε λεπτομέρεια, εξασφαλίζοντας μια άψογη εμπειρία στους επισκέπτες.

Mandala Seaside Luxury: Το απόλυτο στέκι πολυτέλειας και χαλάρωσης στη Βόρεια Ελλάδα. Επισκεφθείτε το και ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία!