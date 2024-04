Είναι το μήνυμα της Λίβερπουλ σήμερα (15/4) στα social media, με αφορή τα 35 χρόνια από τη μεγαλύτερη αθλητική τραγωδία στην ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας.

Our thoughts today, as always, are with all those affected by the tragedy at Hillsborough and the 97 fans who will never be forgotten. You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/NHddcrzfxm — Liverpool FC (@LFC) April 14, 2024

Νωρίτερα σήμερα, παίκτες, επιτελείο και παράγοντες κατέθεσαν στεφάνια στο Μνημείο του Χίλσμπορο στο Άνφιλντ, ενώ στο σύλλογο και σε ολόκληρη την πόλη έχον προγραμαμτιστεί αφιερώματα για την 35η επέτειο από την τραγωδία του Χίλσμπορο.

Tributes are being paid across Liverpool Football Club and the city today to mark the 35th anniversary of the Hillsborough tragedy. — Liverpool FC (@LFC) April 15, 2024

You never walk alone: Το χρονικό της τραγωδίας στο Χίλσμπορο

Ήταν 15 Απριλίου 1989 στο γήπεδο Χίλσμπορο (Hillsborough) του Σέφιλντ, κατά τη διάρκεια της ημιτελικής συνάντησης για το αγγλικό Κύπελλο, μεταξύ Λίβερπουλ- Νότιγχαμ Φόρεστ, όταν 97 φίλαθλοι, παιδιά, γυναίκες και άνδρες, έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 766 άτομα, τραυματίστηκαν.

Έξι λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, όταν ο επικεφαλής της αστυνομίας επέτρεψε την είσοδο σε 2.000 φιλάθλους της Λίβερπουλ, που είχαν εισιτήριο, αλλά δεν είχαν προλάβει να μπουν στο γήπεδο, λόγω των αυξημένων ελέγχων. Η άτακτη είσοδός τους, είχε ως συνέπεια πολλοί φίλαθλοι να στριμωχτούν στα κάγκελα και να πεθάνουν από ασφυξία. Ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε πρόχειρο νοσοκομείο. Ενενήντα τέσσερις φίλαθλοι πέθαναν επί τόπου, άλλοι δύο εξέπνευσαν τις επόμενες ημέρες στο νοσοκομείο.

Στο πόρισμα της έρευνας που διέταξε η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μάργκαρετ Θάτσερ, ο αρχιδικαστής Πίτερ Τέιλορ θεώρησε υπεύθυνη την τοπική αστυνομία, ωστόσο μία ανεξάρτητη επιτροπή, ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο του 2012 ότι οι 41 από τους 96 νεκρούς θα μπορούσαν να είχαν ζήσει, αν λάμβαναν την κατάλληλη ιατρική βοήθεια. Να σημειωθεί ότι τέσσερις ημέρες πριν την τραγωδία, η UEFA είχε αποφασίσει την επιστροφή των αγγλικών ομάδων στην Ευρώπη, μετά το αποκλεισμό τους , εξαιτίας της τραγωδίας στο Χέιζελ το 1985. Το Χίλσμπορο, τις ανάγκασε να περιμένουν δύο ακόμη χρόνια.

