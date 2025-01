Ονειρικό βράδυ ήταν το χθεσινό (23/1) για τα ελληνικά χρώματα, καθώς Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πήραν σπουδαίες νίκες απέναντι σε Πόρτο και Σλάβια Πράγας αντίστοιχα και έκαναν αποφασιστικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου τους ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής στο Europa League.

Οι Ερυθρόλευκοι με το διπλό στο «Ντραγκάο» εκτοξεύτηκαν στη 12η θέση του League Phase, εξασφάλισαν και μαθηματικά την είσοδό τους στα play-offs και πλέον βάζουν πλώρη για την πρώτη οκτάδα, η οποία οδηγεί απευθείας στους «16».

Από την άλλη, ο Δικέφαλος του Βορρά πήρε τον «τελικό» κόντρα στους Τσέχους και σκαρφάλωσε στη 17η θέση, δύο βαθμούς πάνω από το όριο της πρόκρισης και πρέπει να συμβούν τα αδύνατα δυνατά για να μείνει εκτός, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει στο δύσκολο εκτός έδρας ματς κόντρα στη Σοσιεδάδ την ερχόμενη Πέμπτη (30/1).

Τι δείχνει, όμως, ο προσομοιωτής για τις δύο ελληνικές ομάδες; Η σελίδα Football Meets Data που παρέχει τις πιθανότητες πρόκρισης σταθερά από την πρώτη αγωνιστική, φέρνει… ευχάριστα νέα ειδικά για τους Πειραιώτες, στέλνοντας τους απευθείας στην οκτάδα!

Συγκεκριμένα, με τα υπάρχοντα δεδομένα μετά το τέλος της 7ης αγωνιστικής και μέσα από τις 10.000 προσομοιώσεις της πλατφόρμας, η πιθανότερη τελική θέση για τον Ολυμπιακό είναι η 8η, προλαβαίνοντας έτσι στο όριο την πρώτη οκτάδα που θα τον γλιτώσει από έναν γύρο νοκ-άουτ.

Στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, το μοντέλο ορίζει ως πιθανότερη τελική του θέση τη 18η, με 100% (!) πιθανότητες πρόκρισης και 24% πιθανότητες να τερματίσει στις θέσεις 9-16 (οι ισχυροί των play-offs).

Θυμίζουμε ότι αν ο Ολυμπιακός τερματίσει εν τέλει στις θέσεις 9-24, οι δύο ομάδες μπορούν να «συγκρουστούν» μεταξύ τους αν φυσικά το επιτρέψουν οι τελικές τους θέσεις (οι θέσεις 9-10 διασταυρώνονται με τις 23-24, οι 11-12 με τις 21-22 κ.ο.κ.).

Παρακάτω ο πίνακας του Football Meets Data:

UEL projections (after MD7)

New in Top 8:

Olympiacos

Out of Top 8:

Ajax

New in Top 24:

Elfsborg

Out of Top 24:

Beşiktaş

(*teams are ordered on average projected final position, not on probabilities to qualify) pic.twitter.com/3rZu13ikvR

— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 23, 2025