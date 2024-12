Ηνέα επετειακή εμφάνιση της Μίλαν, εντυπωσιάζει με την απλότητά της, καθώς έχει μόνο τις κόκκινες και μαύρες ρίγες, μαζί με το σήμα του συλλόγου.

Το σήμα είναι μάλιστα το παλιό της Μίλαν, το πρώτο που έφεραν οι φανέλες του συλλόγου, που ξεκίνησε την ιστορία του στις 16 Δεκεμβρίου του 1899. Οι “ροσονέρι” την παρουσίασαν στα social media με τη λεζάντα: “Μια φορά και έναν καιρό στο Ροσονέρο (σ.σ. Κοκκινόμαυρο).

Once upon a time in Rossonero… ⚫

Introducing the 24/25 @pumafootball x #ACMilan 125th Anniversary Kit #MadeWithMilanismo #SempreMilan pic.twitter.com/HKU5bJhYBA

— AC Milan (@acmilan) December 5, 2024