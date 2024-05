Ο διοικητικός ηγέτης της πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μίλησε μετά το φινάλε του παιχνιδιού στην κάμερα της NOVA για την επιτυχία του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

“Άλλοι μετράνε σερί νίκες, άλλοι μετράνε βολές, άλλοι μετράνε συμμετοχές, εμείς είμαστε ο Παναθηναϊκός”.

Για το αν αφιερώνει κάπου το τρόπαιο: “Το Κύπελλο δεν αφιερώνεται είναι της ομάδας”.

Για το αν είχε άγχος: “Ήταν μεγάλο το άγχος. Η Ρεάλ είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ευρώπη. Καταφέραμε δείξαμε ψυχή, βγάλαμε δύναμη και μπορέσαμε και τους κερδίσαμε”.

Για το αν φοβήθηκε όταν η Ρεάλ σκόραρε 36 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο: “Όταν παίζεις απέναντι στη Ρεάλ ποτέ δεν ξέρεις, είδατε πώς έχασε ο Ολυμπιακός πέρυσι”.

Για τους τελικούς του πρωταθλήματος: “Σήμερα γιορτάζουμε. Τελικοί από αύριο”.

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού AKTOR, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έμεινε αποσβολωμένος μετά την κατάκτηση του 7ου Ευρωπαϊκού, με τη EuroLeague να δημοσιεύει ένα VIDEO, γράφοντας: “Η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι πήρες το 7ο”.

The moment you realize you got the 7th ⭐️@paobcgr pic.twitter.com/cgunXgC7XC

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 26, 2024