Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:00, με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.

Τα εισιτήρια για το Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός εξαντλήθηκαν και οι Πειραιώτες θα χρειαστεί να “παλέψουν” για το διπλό και την 4η σερί νίκη τους στη Euroleague, μέσα σε μία “καυτή” ατμόσφαιρα στο Κάουνας.

Ο Ολυμπιακός έχει το καλύτερο ρεκόρ στη φετινή Euroleague και αν περάσει “αλώβητος” από τη Λιθουανία, μπορεί να βρεθεί ακόμη και μόνος πρώτος στην κορυφή της κατάταξης, ξεκινώντας με ιδανικό τρόπο το 2025.

A great start to the new year – a soldout at @ZalgirioArena welcoming Olympiacos Piraeus on the court! pic.twitter.com/xFWWiuCX5G

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) January 2, 2025