Τέθηκαν στην κυκλοφορία μέσω διαδικτύου στις 10:00 ώρα Ελλάδας σήμερα το πρωί και λίγο πριν της 17:00 η Euroleague ανακοίνωσε πως… ξεπούλησε τα προβλεπόμενα εισιτήρια για πώληση μέσω διαδικτύου (general public tickets).

Πλέον, όσοι φίλαθλοι δεν πρόλαβαν να κλείσουν θέση, λόγω και των προβλημάτων που αντιμετώπισε το σύστημα, θα πρέπει να κλείσουν πακέτο ξενοδοχείο και εισιτήρια του φάιναλ φορ μέσω του www.f4tickets.com. Κάθε ομάδα από τις τέσσερις που θα προκριθούν θα λάβει 600 εισιτήρια.

Το φάιναλ φορ της Euroleague θα διεξαχθεί στην Etihad Arena, χωρητικότητας 12.000 θεατών.

Tickets for the 2025 #F4GLORY have now been sold out

To all those who were able to secure a ticket, we’ll see you in Abu Dhabi pic.twitter.com/KF9ET39qQ0

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 26, 2025