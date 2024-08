Οι υπόλοιποι 10 είναι εκείνοι που αγωνίστηκαν και στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Αίαντα, με τον Ντραγκόφσκι κάτω απ’ τα δοκάρια, τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς στην άμυνα, τους Αράο και Τσέριν στα χαφ, με τον Μπακασέτα μπροστά τους και τους Μαντσίνι – Τζούρισιτς να πλαισιώνουν τον Ιωαννίδη.

Our starting 11 for today’s game against Ajax!#Panathinaikos #PAOFC #UEL #AJAPAO pic.twitter.com/AGHcptKd0Q

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 15, 2024