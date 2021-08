Newsroom eleftherostypos.gr

Έπειτα από μία συγκλονιστική αναμέτρηση, η οποία είχε διάρκεια σχεδόν πέντε ώρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Άντι Μάρεϊ με 3-2 σετ και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του US Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στον Άντι Μάρεϊ, ο οποίος θυμήθηκε τον παλιό του καλό εαυτό, βγάζοντας το… λάδι στον Έλληνα τενίστα. Το άλλοτε Νο.1 στον κόσμο προηγήθηκε με 2-1 στα σετ, ωστόσο ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, έκανε την ανατροπή κι επικράτησε με 3-2 σετ (2-6, 7-6 (7), 3-6, 6-3, 6-4).

Στον δεύτερο γύρο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αντριάν Μαναρινό από τη Γαλλία, ο οποίος προσπέρασε το εμπόδιο του -συμπατριώτη του- Πιέρ Ουγκέρ Ερμπέρ επίσης με 3-2 σετ (3-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-3).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έπιασε τα δικά του στάνταρ, ωστόσο κατάφερε να φέρει τούμπα το παιχνίδι, προκαλώντας, μάλιστα, τον έντονο εκνευρισμό του Άντι Μάρεϊ πριν το ξεκίνημα του πέμπτου και τελευταίου σετ, όταν κι αποχώρησε από το γήπεδο κι άργησε αρκετά να επιστρέψει.

Σ’ εκείνο το χρονικό σημείο, ο Μάρεϊ έχασε τη συγκέντρωση του, δέχθηκε το καθοριστικό μπρέικ που έκρινε το πέμπτο σετ και τελικά γνώρισε την ήττα, παρά την υπερπροσπάθεια που έκανε.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, ο Μάρεϊ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, έσπασε δύο φορές το σερβίς του Τσιτσιπά και με 6-2 προηγήθηκε με 1-0 στα σετ. Ο Βρετανός έφτασε μία ανάσα κι από το 2-0, το οποίο πήρε να το κατακτήσει στο τάι μπρέικ. Είχε δύο σετ πόιντ, αλλά ο Τσιτσιπάς κατάφερε να επιβιώσει και τελικά να πάρει το δεύτερο σετ (7-6) και να κάνει το 1-1.

Ο Μάρεϊ ήταν εντυπωσιακός και στο τρίτο σετ, το οποίο και κατέκτησε άνετα με 6-3, κάνοντας το 2-1, ωστόσο ο Τσιτσιπάς απάντησε με τον ίδιο τρόπο, κάνοντας το 2-2 με 6-3 στα γκέιμ στο τέταρτο σετ.

Στο καθοριστικό πέμπτο σετ, ένα μπρέικ του Τσιτσιπά με το “καλημέρα” ήταν αρκετό για να του χαρίσει τη νίκη με ανατροπή.

That winning moment. @steftsitsipas battles past Andy Murray in five tough sets. pic.twitter.com/zpRX20bzSj

Ο Άντι Μάρεϊ βγήκε εκτός εαυτού κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Στέφανο Τσιτσιπά, για τον πρώτο γύρο του US Open.

Ο Άντι Μάρεϊ ήταν έξαλλος με τον Στέφανο Τσιτσιπά, κατηγορώντας τον πως κλέβει, όταν μετά το 2-2 στα σετ, ο Έλληνας τενίστας πήγε στα αποδυτήρια και κάθισε για οκτώ λεπτά.

«Κάνει 20 λεπτά κάθε φορά. Τι κάνει δηλαδή; Και το μπάνιο είναι ακριβώς δίπλα. Τι κάνει; Εγώ ποτέ δεν χρειάστηκα τόσο χρόνο για να πάω στην τουαλέτα. Ποτέ!», φώναζε ο Άντι Μάρεϊ.

Όταν δέχθηκε, μάλιστα, το καθοριστικό μπρέικ στο ξεκίνημα του πέμπτου σετ, ο Μάρεϊ γύρισε στην ομάδα του και είπε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς κλέβει.

Δείτε το ξέσπασμα του Μάρεϊ:

Andy Murray clearly unhappy with Stefanos Tsitsipas’ extended toilet breaks! Lashes out at the supervisor#USOpen pic.twitter.com/24haG7r7g0

— Lakshya (@LakshyaNotLaksh) August 30, 2021