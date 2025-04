Με ροκ διάθεση ο ταλαντούχος καλλιτέχνης φέρνει φρέσκο αέρα στη μουσική και με το νέο του τραγούδι αποδεικνύει ότι το μέλλον του είναι λαμπρό!

Η ξεχωριστή φωνή του και σκηνική του παρουσία καταφέρνει να μαγνητίσει το κοινό και να έχει ήδη αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές!

Ο Ιωσήφ ή Joseph Saar – Apostolakis είναι έλληνας τραγουδιστής / τραγουδοποιός γεννημένος το 2002 στην Περούτζια της Ιταλίας. Πέρασε τα πρώτα του χρόνια μεγαλώνοντας στην Γερμανία, και ένα μικρό διάστημα στην Ιταλία, όπου έπειτα ακολούθησε η μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα .

Η αγάπη του για τον αθλητισμό, και συγκεκριμένα το ποδόσφαιρο, έκαναν την εμφάνιση τους σε μικρή ηλικία, πριν ανθίσει η καλλιτεχνική του διαδρομή, φέρνοντας τον και πάλι στο εξωτερικό στα 15 του χρόνια για λογαριασμό γερμανικής ποδοσφαιρικής ομάδας.

Λίγο αργότερα, συνέχισε την ποδοσφαιρική του πορεία επιστρέφοντας στην Ελλάδα όπου αγωνίστηκε σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες όπως, Λεβαδειακός, ΑΟ Τρίκαλα, ΑΕΛ και ολοκλήρωνε παράλληλα τις σχολικές του υποχρεώσεις. Η αγάπη του για την μουσική έμελλε να σιγοκερδίσει την αφοσίωση του, γεγονός που δεν άργησε να φέρει τις πρώτες του δημιουργίες, όπως το Αχαρτογράφητα Νερά, και το αγγλικό κομμάτι, Change my World. Η δίψα του για εξέλιξη και έμπνευση, τον οδήγησαν στην σκηνή του The Voice of Greece 2024 όπου συμμετείχε και έφτασε στην τελική φάση των Knockouts.

Το τραγούδι «Αυτό που μπορείς» είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι της εταιρίας Real Music Greece στο YouTube, σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα του πλανήτη και στο Real Music Tv καθημερινά σε όλα τα app με Ελληνική Τηλεόραση.

