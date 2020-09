Πιο λαμπερή από ποτέ η Ακρόπολη – Οι εικόνες που μάγεψαν όλη την υφήλιο

Newsroom eleftherostypos.gr

Με τον νέο φωτισμό της λάμπει από το βράδυ της 30ης Σεπτεμβρίου η Ακρόπολη, σκορπίζοντας λίγο από την ακτινοβολία της σε όλο τον κόσμο, γεγονός που αναμεταδόθηκε απευθείας σε όλη την υφήλιο.

Το έργο της αναβάθμισης του φωτισμού στον Ιερό Βράχο αποδόθηκε παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη και του προέδρου του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνη Σ. Παπαδημητρίου, οι οποίοι παραβρέθηκαν στην Πνύκα.

Κάτω από το ολόγιομο -σχεδόν- φεγγάρι, ο Βράχος, τα Τείχη, ο Παρθενώνας, τα Προπύλαια, ο Ναός της Αθηνάς Νίκης, το Ερέχθειο, το Θέατρο του Διονύσου, η Στοά του Ευμένους και το Διονυσιακό Ιερό φωτίζονται εκ νέου, ενώ πέντε ακόμα μνημεία αποκτούν «λάμψη» για πρώτη φορά: Το μνημείο του Θρασύλλου, οι Χορηγικοί Κίονες, το Ασκληπιείο και τα σπήλαια του Απόλλωνος και της Αγλαύρου / Κλεψύδρα, καθώς και το Ιερό της Αφροδίτης. Για πρώτη φορά ο φωτισμός διακρίνει τα μνημεία του Ιερού Βράχου τόσο από τα τείχη όσο και μεταξύ τους, αναδεικνύοντας το σύνολό τους, αλλά και τον όγκο και τη γεωμετρία του κάθε μνημείου από κάθε πιθανό σημείο θέασης. Τα μάρμαρα, πιο λευκά από ποτέ, αντανακλούν κάθε πτυχή, κάθε γεωμετρικό σχήμα, κάθε φυσικό υλικό, τονίζοντας το ανάγλυφο της διακόσμησης κάθε μνημείου.

Η μελέτη για τον φωτισμό του μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, που έγινε από τη σχεδιάστρια φωτισμού Ελευθερία Ντεκώ, δεν περιορίστηκε στο αισθητικό μέρος, αλλά συμπεριλαμβάνει τη σημαντική αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών με τον εκσυγχρονισμό της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου των φωτιστικών σωμάτων.

Είναι το πρώτο από μια σειρά έργων που πραγματοποιούνται από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών της Ακρόπολης, με δωρεά και υλοποίηση από το Ίδρυμα Ωνάση.

The Acropolis is a symbol of democracy, an eternal compass. A monument that has shone its light on all of humanity for centuries. Today, we unveiled its new lighting system and saw it bathed in the light of the 21st century. pic.twitter.com/2p8NOPnP9O

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 30, 2020