Η Βραζιλία, ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας καφέ στον κόσμο, προβλέπει μικρότερη συγκομιδή καφέ το 2025, γεγονός που θα διατηρήσει τις τιμές του καφέ σε υψηλά επίπεδα στη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Καφέ (ICO), ο σύνθετος δείκτης τιμών του καφέ τον Ιανουάριο του 2025 ανήλθε κατά μέσο όρο σε 310,12 δολάρια (298,77 ευρώ) ανά λίβρα (περίπου 453 γραμμάρια), 3,5% περισσότερο από ό,τι τον Δεκέμβριο και 75,8% περισσότερο από ό,τι τον Ιανουάριο του 2024.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές από το Υπουργείο Γεωργίας της Βραζιλίας, η χώρα αναμένει να συγκομίσει φέτος 51,8 εκατομμύρια σακούλες καφέ των 60 κιλών, μειωμένες κατά 600.000 σακούλες (-4,4%) σε σχέση με το 2024.

Οι παγκόσμιες τιμές του καφέ έχουν αυξηθεί σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από τη δεκαετία του 1970, όταν μια άλλη μεγάλη κλιματική κρίση έπληξε τη Βραζιλία.

Ο γενικός διευθυντής του Βραζιλιάνικου Συμβουλίου Εξαγωγέων Καφέ (Cecafé) δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Lusa ότι “είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμήσουμε με ακρίβεια τις επιδόσεις του τομέα φέτος”, καθώς η συγκομιδή του καφέ αρχίζει μόλις τον Απρίλιο και οι υλικοτεχνικές και κλιματικές προκλήσεις μπορεί να έχουν ή να μην έχουν αντίκτυπο στην παραγωγή. Και ο πρόεδρος της Ένωσης Βραζιλιάνικης Βιομηχανίας Καφέ (ABIC) πρόσθεσε ότι οι τιμές στη διεθνή αγορά “θα πρέπει να υποχωρήσουν πραγματικά μόνο το 2026, όταν η Βραζιλία θα έχει μεγαλύτερη συγκομιδή”.

Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση της ICO, η άνοδος των τιμών του καφέ συνεχίστηκε τις πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου. Την Πέμπτη, ο σύνθετος δείκτης τιμών έφτασε τα 375,34 δολάρια ανά λίβρα παραγωγής.

Για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Καφέ, οι απειλές για δασμούς που υπόσχεται η νέα κυβέρνηση Τραμπ προκαλούν επίσης αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία.

Το διεθνές εμπόριο θα μπορούσε να επηρεάσει τον παγκόσμιο τομέα του καφέ, δεδομένου ότι ορισμένες από τις κύριες χώρες προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας, της Ινδίας και της Ινδονησίας, αποτελούν μέρος της αναθεώρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις ΗΠΑ.

