Ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ και πρωθυπουργός της Ιταλίας, που έχει επιμεληθεί τη βαρυσήμαντη έκθεση του 2024 για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, επισημαίνει στο άρθρο του την εύθραυστη ανάκαμψη της ευρωζώνης και την προοπτική οι ΗΠΑ να επιβάλλουν δασμούς, ενδεχόμενο που δημιουργεί περαιτέρω αβεβαιότητα.

Ο Ντράγκι επισημαίνει δύο σημαντικούς παράγοντες που οδήγησαν την Ευρώπη σ’ αυτή τη δύσκολη θέση. «Ο πρώτος είναι η μακροχρόνια αδυναμία της ΕΕ να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς στην προσφορά, ιδίως τους υψηλούς εσωτερικούς φραγμούς και τα ρυθμιστικά εμπόδια. Αυτά είναι πολύ πιο επιζήμια για την ανάπτυξη από οποιουσδήποτε δασμούς θα μπορούσαν να επιβάλουν οι ΗΠΑ».

