Το TMZ ήταν το πρώτο που μετέδωσε την είδηση. Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Χόλαντ έκανε πρόταση γάμου σε ένα από τα σπίτια της οικογένειας της Ζεντάγια κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Μια άλλη πηγή δήλωσε στο PEOPLE ότι «όλοι οι κοντινοί τους άνθρωποι ήξεραν ότι θα γινόταν πρόταση γάμου», απλά δεν ξέρανε ακριβώς το πότε. Η πηγή είπε ότι ο Βρετανός ηθοποιός ήθελε να κάνει πρόταση γάμου στη Ζεντάγια «εδώ και καιρό».

It’s official: Zendaya and Tom Holland are engaged! pic.twitter.com/7n7USJjozZ

«Ήταν πάντα τρελός γι’ αυτήν. Πάντα ήξερε ότι αυτή ήταν η μία και μοναδική. Έχουν κάτι πολύ ξεχωριστό», είπε η πηγή, σημειώνοντας ότι ο Χόλαντ μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους φίλους γύρω στην Πρωτοχρονιά.

«Απλά θα απολαύσουν τα πράγματα προς το παρόν και δεν θα βιαστούν με τον γάμο», πρόσθεσε η πηγή. «Είναι και οι δύο απασχολημένοι με επαγγελματικά πρότζεκτ».

«Ο Τομ είχε πάντα αυτόν τον γλυκό τρόπο να κάνει γνωστό στον κόσμο ότι η Ζεντάγια είναι δική του. Τώρα, είναι επίσημο – είναι πραγματικά!», δήλωσε η πηγή στο PEOPLE.

Tom Holland and Zendaya are engaged, TMZ reports. Zendaya sparked engagement rumors at the #GoldenGlobes with a diamond ring. ❤️ For the details: https://t.co/FNg8hsXtMw (: Getty/Instagram) pic.twitter.com/YyDBKh2kbW

— E! News (@enews) January 6, 2025