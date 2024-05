Αφού έγινε γνωστό πως η Ολλανδία δεν θα συμμετάσχει σε αυτόν, πλέον, στην «κούρσα» για τον τίτλο απομένουν 25 χώρες, των οποίων οι αντιπρόσωποι θα παλέψουν για… τα 12άρια. Τα στοιχήματα του κοινού δείχνουν πως ο μεγάλος νικητής θα είναι ο Baby Lasagna της Κροατίας, ενώ η Μαρίνα Σάττι με το «Ζάρι» θα τερματίσει στην 8η θέση.

Αναλυτικά η θέση των 25 χωρών στον τελικό της Eurovision 2024, σύμφωνα με τα στοιχήματα:

1. Κροατία

2. Ισραήλ

3. Ελβετία

4. Γαλλία

5. Ιρλανδία

6. Ουκρανία

7. Ιταλία

8. Ελλάδα

9. Ηνωμένο Βασίλειο

10. Φινλανδία

11. Σουηδία

12. Νορβηγία

13. Αρμενία

14. Λιθουανία

15. Αυστρία

16. Γεωργία

17. Ισπανία

18. Εσθονία

19. Κύπρος

20. Γερμανία

21. Λετονία

22. Σλοβενία

23. Πορτογαλία

24. Λουξεμβούργο

25. Σερβία

Η Μαρίνα Σάττι, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, θα ανέβει στη σκηνή για να τραγουδήσει το «Zari» και να ξεσηκώσει την αρένα. Το κομμάτι συνέθεσαν οι Μαρίνα Σάττι, OGE, Kay Be, Nick Kodonas, Jay Stolar, Gino The Ghost και Jordan Palmer, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι VLOSPA, OGE, Μαρίνα Σάττι και Solmeister. Creative director της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction έχει αναλάβει ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR, άνθρωποι με περγαμηνές και ιδιαίτερη πορεία.

Στον τελικό οι είκοσι χώρες, που πέρασαν από τον Α’ και τον Β’ Ημιτελικό, θα συναντήσουν τις Big 5 (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία) και τη διοργανώτρια Σουηδία με στόχο την πρώτη θέση.

Η σειρά εμφάνισης είναι η εξής:

1. Σουηδία

2. Ουκρανία

3. Γερμανία

4. Λουξεμβούργο

5. Ισραήλ

6. Λιθουανία

7. Ισπανία

8. Εσθονία

9. Ιρλανδία

10. Λετονία

11. Ελλάδα

12. Αγγλία

13. Νορβηγία

14. Ιταλία

15. Σερβία

16. Φινλανδία

17. Πορτογαλία

18. Αρμενία

19. Κύπρος

20. Ελβετία

21. Σλοβενία

22. Κροατία

23. Γεωργία

24. Γαλλία

25. Αυστρία

Τα τραγούδια με σειρά εμφάνισης

Eurovision 2024: «Δεν χτύπησε κοπέλα ο Joost, αυτό συνέβη με την οπερατέρ» – Η ανακοίνωση της Ολλανδίας μετά τον αποκλεισμό

Ανακοίνωση σχετικά με τo περιστατικό που οδήγησε στον αποκλεισμό του Ολλανδού Joost Klein από τον τελικό της Eurovision εξέδωσε ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος της Ολλανδίας έκανε μια «απειλητική κίνηση» αφότου επανειλημμένα ζήτησε να μην βιντεοσκοπηθεί παρά τη θέλησή του.

Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του AVROTROS αναφέρεται: « Ένα περιστατικό συνέβη μετά την ερμηνεία της περασμένης Πέμπτης. Παρά τις ξεκάθαρες συμφωνίες, ο Joost βιντεοσκοπήθηκε όταν μόλις είχε κατέβει από τη σκηνή και έπρεπε να σπεύσει στο greenroom. Εκείνη τη στιγμή, ο Joost έδειξε επανειλημμένα ότι δεν ήθελε να βιντεοσκοπηθεί. Αυτό δεν έγινε σεβαστό».

«Αυτό οδήγησε σε μια απειλητική κίνηση του Joost προς την κάμερα. Ο Joost δεν άγγιξε την οπερατέρ», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Το περιστατικό αυτό καταγγέλθηκε και ακολούθησε έρευνα από την EBU και την αστυνομία. Χθες και σήμερα συμβουλευτήκαμε εκτενώς την EBU και προτείναμε διάφορες λύσεις. Παρ’ όλα αυτά, η EBU αποφάσισε να αποκλείσει τον Joost Klein».

Ο AVROTROS χαρακτήρισε τον αποκλεισμό του από τον διαγωνισμό ως «βαριά και δυσανάλογη» τιμωρία και δήλωσε «απογοητευμένος και αναστατωμένος» για τα εκατομμύρια των οπαδών που θα παρακολουθήσουν την αποψινή εκδήλωση.

Eurovision 2024: Τι θα αλλάξει στην ψηφοφορία μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας – Η ανακοίνωση της EBU

Η EBU εξέδωσε νέα ανακοίνωση μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας, αφού μειώνονται οι θέσεις εμφάνισης στον αποψινό τελικό της Eurovision.

«Ως αποτέλεσμα της μη συμμετοχής της Ολλανδίας στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, ισχύουν τα ακόλουθα: Όλοι οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τον αριθμό τους στην επίσημη σειρά εμφάνισης. Δεν θα υπάρχει τραγούδι στη θέση 5.

Τα αποτελέσματα των κριτικών επιτροπών, τα οποία ελήφθησαν μετά τη βραδινή γενική πρόβα την Παρασκευή 10 Μαΐου, έχουν υπολογιστεί εκ νέου έτσι ώστε η Ολλανδία να μην λάβει κανέναν βαθμό. Για τον λόγο αυτό, όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής πρέπει να κατατάξουν όλα τα τραγούδια από το 1 έως το 26.

Για παράδειγμα, εάν η Ολλανδία είχε καταταγεί στην 9η θέση από μια εθνική κριτική επιτροπή σε μια χώρα, το τραγούδι που είχε καταταγεί στη 10η θέση κατατάσσεται τώρα στην 9η θέση και θα λάβει 2 βαθμούς και το τραγούδι που είχε καταταγεί στην 11η θέση είναι τώρα στη 10η θέση και λαμβάνει 1 βαθμό. Δεν θα δοθεί κανένας βαθμός στην Ολλανδία από το κοινό. Οι θεατές στην Ολλανδία μπορούν να ψηφίσουν στον μεγάλο τελικό και το αποτέλεσμα της κριτικής επιτροπής της Ολλανδίας εξακολουθεί να ισχύει.

Η EBU θα ενημερώσει όλους τους τηλεπικοινωνιακούς εταίρους ότι η Ολλανδία δεν συμμετέχει πλέον και θα προσπαθήσουμε να μπλοκάρουμε τις γραμμές για το τραγούδι 5. Παρακαλούμε να μην επιχειρήσει κανείς να ψηφίσει για το τραγούδι 5. Σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να ψηφίσει για το τραγούδι 5, οι ψήφοι του δεν θα μετρήσουν, αλλά υπάρχει πιθανότητα οι θεατές να χρεωθούν. Η Ολλανδία δεν θα εμφανιστεί στον πίνακα βαθμολογίας».

Eurovision 2024: Εκτός Τελικού η Ολλανδία με τον Joost Klein

Επίσημα εκτός τελικού της Eurovision βρίσκεται η Ολλανδία όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο. Με επίσημη ανακοίνωσή της η EBU ενημερώνει πως ο Ολλανδός τραγουδιστής Joost Klein δεν θα συμμετάσχει στον αποψινό μεγάλο τελικό της Eurovision.

H ανακοίνωση της EBU

Ο Ολλανδός καλλιτέχνης Joost Klein δεν θα διαγωνιστεί στον Μεγάλο Τελικό του φετινού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Η Σουηδική αστυνομία ερεύνησε μια καταγγελία που έγινε από μια γυναίκα μέλος του συνεργείου παραγωγής μετά από ένα περιστατικό μετά την εμφάνισή του στον Ημιτελικό της Πέμπτης το βράδυ. Ενώ η νομική διαδικασία ακολουθεί τον δρόμο της, δεν θα ήταν σκόπιμο να συνεχίσει στον Διαγωνισμό.

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι, σε αντίθεση με ορισμένες αναφορές των μέσων ενημέρωσης και εικασίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτό το περιστατικό δεν αφορούσε κανέναν άλλο ερμηνευτή ή μέλος της αντιπροσωπείας.

Διατηρούμε πολιτική μηδενικής ανοχής για ανάρμοστη συμπεριφορά στην εκδήλωσή μας και δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα ασφαλές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλο το προσωπικό του Διαγωνισμού. Υπό το πρίσμα αυτό, η συμπεριφορά του Joost Klein προς ένα μέλος της ομάδας θεωρείται ότι παραβιάζει τους κανόνες του Διαγωνισμού.

Ο Μεγάλος Τελικός του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα προχωρήσει πλέον με 25 τραγούδια που θα συμμετέχουν.

Eurovision 2024: Γυναίκα φωτογράφος κατήγγειλε τον εκπρόσωπο της Ολλανδίας

Συγκεκριμένα υποβλήθηκε καταγγελία εις βάρος του Τζουστ Κλάιν σχετικά με το περιστατικό που έλαβε χώρα στο Malmo Arena. Σύμφωνα με πληροφορίες και την επίσημη δήλωση της EBU, ο καλλιτέχνης πιάστηκε στα χέρια με γυναίκα φωτογράφο, με ανεπίσημες πηγές να υποστηρίζουν ότι χτύπησε μέλος της ισραηλινής παραγωγής, που έκανε ένα ασεβές σχόλιο για τον θάνατο του πατέρα του, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

Apart from having to deal with thousands of antisemitic protesters on the streets of Malmö and a booing anti-Israel audience in the arena, Israel’s Eden Golan also has to deal with other Eurovision Song Contest contenders being nasty against her Here’s Netherlands’ Joost Klein… pic.twitter.com/B3kyFgM2EB — Visegrád 24 (@visegrad24) May 10, 2024

Ο Τζουστ Κλάιν ανακρίθηκε από την αστυνομία, σύμφωνα με το ολλανδικό «ΝΟS», όπως και το άτομο που τον κατήγγειλε, καθώς και μάρτυρες που βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό.

Η υπόθεση έχει φτάσει στον εισαγγελέα, όμως η διευθέτησή της σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. Δεν είναι σαφές αν η καταγγελία εις βάρος του θα παίξει κάποιο ρόλο στη συμμετοχή του στον αποψινό τελικό, η οποία κρίνεται αμφίβολη.

Ο τραγουδιστής έχασε τη θέση του στην προτελευταία πρόβα του σόου στο Μάλμε της Σουηδίας την Παρασκευή, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί στην πέμπτη θέση, πριν την Εντέν Γκολάν που εκπροσωπεί το Ισραήλ. Όπως έγινε γνωστό, δεν εμφανίστηκε ούτε και στην τελική πρόβα, καθώς η έρευνα της EBU βρισκόταν σε εξέλιξη. Η ανακοίνωση της απουσίας του και από την πρόβα τζενεράλε έφερε αποδοκιμασίες από το κοινό, με όλα τα ενδεχόμενα, πλέον, να είναι ανοιχτά.

At the jury show and just been told #joostklein will NOT be performing tonight! ALLOT of disappointment and booing from the audience!

However, he said, "Let's hope he will perform tomorrow"…so maybe there is hope for #netherlands #Eurovision2024 #Joost pic.twitter.com/6tmJQmgqNz — Shane's Eurovision Review (@EurovisionShane) May 10, 2024

Το περιστατικό με την εκπρόσωπο του Ισραήλ

Η Γκολάν που εκπροσωπεί το Ισραήλ, δεν είχε την καλύτερη αντιμετώπιση, από τον Κλάιν. Την ώρα που απαντούσε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έδιναν οι καλλιτέχνες μετά την εμφάνισή τους, η Γκολάν δέχτηκε μια ερώτηση που προκάλεσε αντιδράσεις.

«Θεωρείς ότι η συμμετοχή σου στον διαγωνισμό ίσως βάζει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους εκπροσώπους των χωρών, λόγω των όσων γίνονται αυτό το διάστημα στο Ισραήλ;», τη ρώτησε ο δημοσιογράφος.

Την ώρα που απαντούσε η Εντέν Γκολάν, δίπλα της καθόταν ο εκπρόσωπος της Ολλανδίας. Όταν κάποιος από τη διοργάνωση της είπε ότι αν δεν θέλει, μπορεί να μην απαντήσει στην ερώτηση, εκείνος πετάχτηκε λέγοντας: «Γιατί όχι;». «Πιστεύω πως είμαστε όλοι εδώ για έναν λόγο και μόνο», ξεκίνησε να λέει η Ισραηλινή τραγουδίστρια, προκαλώντας την αγανάκτηση του Ολλανδού καλλιτέχνη, ο οποίος μάλιστα, δεν προσπάθησε καν να την κρύψει, κάνοντας γκριμάτσες, ενώ εκείνη μιλούσε.

«Η EBU λαμβάνει πιστεύω όλα τα μέτρα που χρειάζονται για να κάνει αυτή τη διοργάνωση ένα ασφαλές μέρος, όπου θα ενωθούν όλοι. Οπότε, πιστεύω ότι είναι ασφαλές για όλους», συνέχισε να λέει η Εντέν Γκολάν.

H εμφάνιση της Ολλανδίας στον δεύτερο ημιτελικό

Χάος στη Eurovision: Ελλάδα, Ιρλανδία και Ελβετία δεν πήγαν στην παρέλαση σημαιών

Χάος επικρατεί στο Μάλμε, μετά και τον αποκλεισμό της Ολλανδίας και του Joost Klein από τον τελικό. Αρχικά έγινε γνωστό ότι στη παρέλαση των σημαιών δεν πήγαν οι τραγουδιστές Ιρλανδίας, Ελλάδας και Ελβετίας ενώ λίγη ώρα αργότερα, η Αλεσάντρα Μέλε που είχε εκπροσωπήσει τη Νορβηγία στην περσινή διοργάνωση ανακοίνωσε ότι αποχώρησε από τη θέση της και την ανακοίνωση των βαθμών της νορβηγικής επιτροπής.

«Απόψε έπρεπε να δώσω τους πόντους της Νορβηγίας στον τελικό της Eurovision», είπε σε ένα βίντεο στο Instagram. «Αν και είμαι ευγνώμων που μου δόθηκε η ευκαιρία να το κάνω, πήρα την απόφαση να αποσυρθώ».

«United By Music – το μότο της Eurovision – είναι ο λόγος που κάνω μουσική. Ενώστε τους ανθρώπους, φέρτε τους μαζί. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτές οι λέξεις είναι απλώς κενές λέξεις. Υπάρχει μια γενοκτονία σε εξέλιξη και σας ζητώ από όλους σας παρακαλώ να ανοίξετε τα μάτια σας, να ανοίξετε την καρδιά σας. Αφήστε την αγάπη να σας οδηγήσει στην αλήθεια. Είναι ακριβώς μπροστά σας. Ελεύθερη Παλαιστίνη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alessandra (@alessandram02)

Νέο επεισόδιο στη Eurovision 2024: Ο εκπρόσωπος της Γαλλίας διέκοψε την τελική του πρόβα για να στείλει αντιπολεμικό μήνυμα

Νέα επεισόδιο με τη Γαλλία δημιουργήθηκε στην Εurovision λίγη ώρα πριν τον μεγάλο τελικό. Ο εκπρόσωπος της Γαλλίας, Slimane την ώρα που έκανε την τελευταία του πρόβα για το «Mon amour» σταμάτησε στη μέση του τραγουδιού. Ο ίδιος ήθελε να δώσει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα μετά τις τελευταίες εξελίξεις για την συμμετοχή του Ισραήλ, τον αποκλεισμό της Ολλανδίας, την «απόσυρση» της Νορβηγίας και το ενδεχόμενο να «κοπεί» η Ιρλανδία.

Ο 34χρονος όταν σταμάτησε να τραγουδά είπε: «Συγγνώμη που δεν μιλάω πολύ καλά αγγλικά, αλλά όταν ήμουν παιδί ονειρευόμουν τη μουσική. Ονειρεύτηκα αυτό το όνειρο, να γίνω τραγουδιστής και να τραγουδήσω για την ειρήνη… εδώ στην Eurovision. Κάθε καλλιτέχνης εδώ θέλει να τραγουδήσει για την αγάπη και να τραγουδήσει για την ειρήνη. Πρέπει να μας ενώνει η μουσική, ναι, αλλά με την αγάπη και την ειρήνη. Ενωμένοι από τη μουσική ναι, αλλά με την αγάπη και με την ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Ευρώπη», είπε ο Γάλλος ερμηνευτής.

Θυμίζουμε ότι από τον αποψινό τελικό έχει αποκλειστεί η Ολλανδία, στον αέρα μέχρι την τελευταία στιγμή είναι η συμμετοχή του Bambie Thug και την αποστολή της Ιρλανδίας, ενώ η Alessandra Mele που θα έδινε το «12άρι» της Νορβηγίας ανακοίνωσε την απόσυρσή της.

