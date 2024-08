Αφού πέρασε τα 4,85μ. και εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο στο επί κοντώ, η Καναδή πρωταθλήτρια ξέσπασε σε πανηγυρισμούς κάνοντας twerking.

Canadian Athlete Goes Viral for Twerking Celebration at Paris 2024!

Canadian pole vaulter Alysha Newman is turning heads and making waves at the Paris 2024 Olympics! After clinching a medal, Alysha celebrated in style with a bold twerking dance that has taken social media… pic.twitter.com/oiY5sYna3K

— CanAm Network (@Canam_Network) August 13, 2024