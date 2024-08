Μια σταρ έχει καταφέρει να τραβήξει την προσοχή ακόμα πριν από το μετάλλιο και για τον ρόλο της ως μοντέλο στην πλατφόρμα OnlyFans.

Η αθλήτρια βγήκε να αγωνιστεί με τα χείλη της βαμμένα σε έντονο κόκκινο και τα μαλλιά της σε πλεξούδες δεμένες, χαρακτηριστικό που την χαρακτηρίζει από τότε που αποφάσισε να ανοίξει τον λογαριασμό με τον οποίο χρηματοδοτεί και τους αγώνες της.

Στην πλατφόρμα OnlyFans-όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca-, συγκεντρώνει περισσότερους από 58.000 χρήστες που την ακολουθούν. Ένας λογαριασμός που έχει αμέτρητες εικόνες της αθλήτριας να ποζάρει ελάχιστα ντυμένη, αλλά ποτέ εντελώς γυμνή.

Ένας τρόπος που την βοήθησε να αποκτήσει την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη για την προετοιμασία της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο αποφάσισε να πανηγυρίσει την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο άλμα επί κοντώ των Ολυμπιακών Αγώνων η Αλίσα Νιούμαν! Η Καναδή αθλήτρια κατάφερε να περάσει τα 4,85μ., επίδοση η οποία της εξασφάλισε την τρίτη θέση και στη συνέχεια πανηγύρισε την συγκεκριμένη επιτυχία της κάνοντας… twerking!

Αξίζει να σημειωθεί πως η ίδια κατέχει λογαριασμό στην πλατφόρμα του OnlyFans, όπου και μοιράζεται πιο… αποκαλυπτικές φωτογραφίες της έναντι χρηματικής συνδρομής των χρηστών.

Alysha Newman twerking at the Olympics in Paris today after the Canadian jumps 4.85 m pic.twitter.com/9kCghDQtWw

