Πάμελα Άντερσον: Κυκλοφόρησε τρέιλερ από την σειρά που δείχνει το ροζ βίντεο με τον Τόμι Λι

Με πρωταγωνίστρια τη Lily James ως Πάμελα Άντερσον και τον Sebastian Stan ως ντράμερ των Motley Crue, Τόμι Λι το «Pam & Tommy» αφηγείται την ιστορία του περίφημου sex tape από το 1996.

Τότε, ο ηλεκτρολόγος του ζευγαριού, Ραντ Γκοτιέ ανακάλυψε και έκλεψε μεταξύ άλλων, την ταινία για οικιακή χρήση, που είχαν κάνει ο μουσικός και η ηθοποιός κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος το 1995.

Ο ίδιος είχε σχέσεις με την βιομηχανία πορνό και πήγε την κασέτα σε έναν ιδιοκτήτη στούντιο, τον Milton Ingley. Μετά από πολλές αποτυχημένες απόπειρες να βρουν αγοραστή, αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν μόνοι τους το βίντεο στο ίντερνετ.

Αν και το ίντερνετ τότε δεν ήταν ευρέως διαδομένο, το βίντεο έγινε γρήγορα viral, για την εποχή. Τόσο που όταν η Άντερσον και ο Λι έμαθαν τι είχε γίνει, ήταν πολύ αργά για να το σταματήσουν.

Σε κάθε περίπτωση, ήταν το πρώτο διάσημο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το ίντερνετ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βλάψει τους ανθρώπους. Σήμερα, 25 χρόνια μετά παραμένει ένα από τα πιο διάσημα «σκάνδαλα» διασημοτήτων σε μια δεκαετία εμμονής μαζί τους.

Στο «Pam & Tommy» πρωταγωνιστούν επίσης οι Nick Offerman και Seth Rogen. Η παραγωγή είναι των Point Gray και Annapurna και η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 2 Φεβρουαρίου 2022 στο Hulu.

O Seth Rogen που υποδύεται τον Γκοτιέ, έκανε και σχετική ανάρτηση για την κυκλοφορία του τρέιλερ στο Twitter.

Say hi to PAM & TOMMY. pic.twitter.com/qedN6MdycK

— Seth Rogen (@Sethrogen) November 18, 2021