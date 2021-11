Ο Μπράιαν Κοξ επικρίνει τον Τζόνι Ντεπ και άλλους σταρ στο βιβλίο του

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Μπράιαν Κοξ αποδοκιμάζει αρκετούς σταρ του Χόλιγουντ στη νέα του αυτοβιογραφία, «Putting the Rabbit in the Hat»- συμπεριλαμβανομένου του Τζόνι Ντεπ.

Ο βετεράνος Σκοτσέζος ηθοποιός αυτό το διάστημα πρωταγωνιστεί στο επιτυχημένο δράμα του HBO, «Succession», στο οποίο υποδύεται τον μεγιστάνα Λόγκαν Ρόι, που έχει δηκτική γλώσσα.

Φαίνεται ότι ο χαρακτήρας του Ρόι έχει κυριεύσει τον Κοξ, με τον σταρ να βάζει στο στόχαστρο τον Κουέντιν Ταραντίνο, τον Στίβεν Σίγκαλ και τον Τζόνι Ντεπ στα νέα του απομνημονεύματα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

Συγκεκριμένα για τον ηθοποιό Τζόνι Ντεπ αναφέρει: «Προσωπικά πιστεύω ότι είναι πομπώδης, είναι τόσο υπερεκτιμημένος. Εννοώ: Ο Ψαλιδοχέρης. Ας το παραδεχτούμε, αν εμφανίζεσαι με τέτοια χέρια και χλωμό μακιγιάζ προσώπου με σημάδια, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Και δεν έκανε. Και στη συνέχεια, έχει κάνει ακόμη λιγότερα».

Ο Κοξ τονίζει επίσης πώς απέρριψε την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Ντεπ στο franchise των ταινιών «Πειρατές της Καραϊβικής» (Pirates of the Caribbean). Απέρριψε τον ρόλο του κυβερνήτη, τον οποίο τελικά υποδύθηκε ο Τζόναθαν Πράις.

Εκτός από κριτικές, το βιβλίο του Κοξ περιέχει επίσης πολλούς επαίνους για πρόσωπα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, όπως ο Άλαν Ρίκμαν και ο Μόργκαν Φρίμαν.

Ο Μπράιαν Κοξ ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός κατά τη δεκαετία του 1960 και έκτοτε είναι ενεργός στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο. Μερικές από τις πιο αξιόλογες ταινίες του είναι οι Braveheart, The Bourne Identity και Zodiac.

Στο βιβλίο ο ηθοποιός έχει συμπεριλάβει ιστορίες για ηθοποιός και σκηνοθέτες με τους οποίους έχει συνεργαστεί, τους Πίτερ Ο’ Τουλ, Γκάρι Όλντμαν, Σπάικ Λι, Μπραντ Πιτ, Κιάνου Ριβς, Λορίν Μπακόλ κ.ά.

«Νομίζω ότι αν πρόκειται να κάνεις κάτι τέτοιο πρέπει πραγματικά να πεις την αλήθεια. Ήταν σημαντικό για μένα γιατί είχα φτάσει σε μια συγκεκριμένη ηλικία και ήθελα να κοιτάξω ορισμένα πράγματα υπό το πρίσμα της εμπειρίας κάποιου και να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ. Φυσικά υπάρχουν πράγματα που άφησα εκτός και επίσης ήμουν δίκαιος, ιδιαίτερα με τις απίστευτες γυναίκες στη ζωή μου; » επισήμανε.

