Βασίλισσα Ελισάβετ: Πίσω απ’ το τιμόνι μετά την περιπέτεια υγείας της

Newsroom eleftherostypos.gr

Η βασίλισσα Ελισάβετ εντοπίστηκε πίσω από το τιμόνι σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος δύο εβδομάδων από τα καθήκοντά της.

Η βασίλισσα εθεάθη να οδηγεί την πράσινη πεντάθυρη Jaguar της, που συνήθως χρησιμοποιούσε για να μεταφέρει τα αγαπημένα της σκυλάκια corgi.

Η εμφάνισή της πίσω από το τιμόνι ήρθε λίγες μέρες αφότου οι ιδιώτες γιατροί της τής είπαν να ξεκουραστεί, έχοντας περάσει μια νύχτα στο νοσοκομείο για «προκαταρκτικές εξετάσεις». Οι βοηθοί του παλατιού είχαν επίσης συμβουλεύσει την Αυτή Μεγαλειότητα να «περιορίσει» το «εξαντλητικό» πρόγραμμά της.

Saw this on IG! Her Majesty Queen Elizabeth spotted driving around Windsor this morning. I’m amazed that she’s still driving till now 💖👑 pic.twitter.com/wLId2JEGxT

— 🌻flowerash🌻 NowWeAreBreakingUp Nov 12, 2021 (@flowerash) November 1, 2021