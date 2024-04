Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα τουκαι της, προσφέροντας έτσι ένα πλαίσιο εγγύησης και αξιοπιστίας για την επιτυχή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Μία διοργάνωση τηςη οποία απευθύνετε σε όλους τους επιχειρηματικούς, βιομηχανικούς, κατασκευαστικούς και ναυτιλιακούς κλάδους, με στόχο τη δικτύωση, την κοινωνικοποίηση, την επικοινωνία και την προσφορά ενισχύοντας το έργο του

Το «Μαζί για το Παιδί» εργάζεται από το 1996 για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες. Το έργο του «Μαζί για το Παιδί» επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην υγεία και στην ψυχική υγεία, στην εκπαίδευση, στην στήριξη των σωματείων-μελών που απαρτίζουν την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», καθώς και στην υποστήριξη πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που λειτουργεί με τις αρχές της οικονομικής διαφάνειας. Στηρίζεται σε πόρους από χορηγίες εταιρειών, δωρεές ιδιωτών, έσοδα από προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και από τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Περισσότερα www.mazigiatopaidi.gr

Περισσότερες από 55 εταιρείες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους και περισσότερα από 500 σημαντικά στελέχη της επιχειρηματικής και ναυτιλιακής κοινότητας της Ελλάδας θα παραστούν στο φιλανθρωπικό γκαλά. Περισσότερες από 32 ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα λάβουν μέρος στο φετινό τουρνουά διεκδικώντας μια από τις πρώτες πέντε νικήτριες θέσεις στη γενική κατάταξη. Επιπλέον, θα απονεμηθούν ειδικά βραβεία για τις επιδόσεις τους σε ειδικές κατηγορίες όπως Longest Drive, Closest to the Pin, Closest to the bottle, Closest to the jewel και Closest to the hotel.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την τελετή απονομής στον χώρο του υψηλής αισθητικής εστιατορίου «Manor House» στο Golf Prive της Γλυφάδας, με απεριόριστη θέα στο γήπεδο. Τα βραβεία των πέντε πρώτων νικήτριων ομάδων θα απονεμηθούν από τους εκπροσώπους των Diamond, Platinum, Gold, Silver και Bronze Χορηγών. Θα διεξαχθεί δείπνο, απονομή βραβείων και τιμητικών πλακιδίων προς τους χορηγούς και τους υποστηρικτές της εκδήλωσης, ενώ θα διεξαχθεί επίσης η λοταρία της βραδιάς. Για πρώτη φορά, θα διανεμηθούν περισσότερα από 450 δώρα προς τους τυχερούς νικητές προσφέροντας έναν ακόμη λόγο για χαρά και ενθουσιασμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Χορηγοί της εκδήλωσης:

Diamond Sponsor:

D.K. FOTINAKIS LTD. / Τεχνικές μελέτες, κατασκευές γιοτ και επισκευές πλοίων

Platinum Sponsors:

Κ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Α.Ε. / Γραφείο γενικού τουρισμού

TURBOMED / Παροχή υπηρεσιών & ανταλλακτικών τούρμπο μηχανών πλοίων

DYNAMIC / Γενικές επισκευές πλοίων

SAINT NICHOLAS / Γενικές επισκευές πλοίων

Gold Sponsors:

MARINE LOGISTICS / Εφοδιαστική αλυσίδα ανταλλακτικών πλοίων

PLEASANCE / Κατασκευαστική εταιρεία

JET SET / Επίγεια Εξυπηρέτηση Αεροσκαφών

Silver Sponsors:

DNV / Νηογνώμονας

ARGO EXCHANGE /Ανταλλακτήριο Συναλλάγματος – Μεταφορές χρημάτων

ATLANTIC BULK CARRIERS MANAGEMENT LTD. / Εταιρεία Διαχείρησης Πλοίων

EUROBANK / Τράπεζα

Bronze Sponsors:

JOTUN / Ναυτιλιακά χρώματα

THE BODY SHOP / Παγκόσμια, vegan και cruelty-free, ακτιβιστική εταιρεία ομορφιάς

NOVAL PROPERTY / Ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

ΧΕΛΜΟΣ / Κατασκευαστική εταιρεία

Υποστηρικτές της εκδήλωσης:

MINERVA MARINE / Nαυτιλιακή εταιρεία

THENAMARIS / Nαυτιλιακή εταιρεία

PANTHEON TANKERS / Nαυτιλιακή εταιρεία

IONIC / Nαυτιλιακή εταιρεία

ANCORA INVESTMENT TRUST INC. / Nαυτιλιακή εταιρεία

THRIASIO LOGISTICS CENTER / Εμπορευματικό κέντρο

ELVAL COLOUR / Εταιρεία επεξεργασίας προϊόντων βαμμένου αλουμινίου και παραγωγής σύνθετων πάνελ

SBA / Εταιρεία Διεθνών μεταφορών σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκανικές χώρες

ΙΑΜΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ / Πρότυπο ιατρικό κέντρο

GOLF PRIVE / Χώροι εκδηλώσεων & παροχές εστίασης

CONCEPTS S.A. / Εταιρεία εμπορίου ποτών & μάρκετινγκ

BIC VIOLEX M.A.E. / Βιομηχανική και εμπορική εταιρεία

FREZYDERM /Εταιρεία δερμοκαλλυντικών

KOKOTOS Estate / Οινοποιείο

EB/ARCHITECTS / Αρχιτεκτονικές μελέτες

JOHN LYRAS / Κοσμηματοπωλείο, Γλυφάδα

LES FLEURISTES / Ανθοπωλείο στα Νότια Προάστια

MILIOTI COSMETICS / Εταιρεία ελαιολάδου και καλλυντικών

SEE MY BAG HANDMADE / Ελληνική εταιρεία κατασκευής γυναικείων αξεσουάρ

COCO-MAT / Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε. οικιακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, κατασκευή στρωμάτων

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ A.E. / Κλινική Δυτικής Αττικής

AGGELIS MEATWORKS / Κρεοπωλείο

ΒΑΤΙΣΤΑΣ / Ψάρια και επιλογές

Café Έξη / Αρτοποιείο, καφεπωλείο, catering

KAYAK / εταιρεία παγωτού και γλυκών

STRETCH & RELAX – Massage & Pilates boutique / Χώροι ευεξίας, Νότια Προάστια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ / Εταιρεία εκτυπώσεων, Γλυφάδα

PENNIE. / Βιομηχανία λευκών ειδών

GREENPANIC / Οπωροπαντοπωλείο – Delicatessen

WISTA Hellas / Mη κερδοσκοπικό σωματείο

ΑΤΤΙΚΟΣ / Όμιλος γκολφ

Ο.Γ.Γ.Α. / Όμιλος γκολφ Γλυφάδας Αθηνών

