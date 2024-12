Γνωστοί Έλληνες και ξένοι Dj΄s μιξάρουν κομμάτια της ηλεκτρονικής μουσικής και ξεσηκώνουν το κοινό που χορεύει έξαλλα. Οι εναλλαγές πολλές η μουσική όμως παραμένει σταθερά ηλεκτρονική, αγαπημένο είδος των νέων που γνωρίζουν όχι μόνο τα τραγούδια, αλλά και τους μουσικούς επιμελητές.

Σύμφωνα με το voria.gr, το μεγάλο πάρτι που ξεκίνησε στις 20:00 μ.μ. και αναμένεται να κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ξεσηκώνει το κοινό, που ανυπομονεί για την αντίστροφή μέτρηση. Γιατί όταν το ρολόι σημάνει μεσάνυχτα, ο Λευκός Πύργος θα «ντυθεί» με ένα εντυπωσιακό θέαμα: Δέσμες φωτός από ρομποτικές κεφαλές θα γεμίσουν τον ουρανό, κάνοντας την… ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα της βραδιάς ακόμα πιο συναρπαστική!

Λίγα λόγια για τους καλλιτέχνες που παίζουν στον Λευκό Πύργο:

Miss Kittin

Η Miss Kittin είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής με 20ετή επιτυχημένη καριέρα. Από τα πρώτα της βήματα στο Παρίσι τη δεκαετία του ’90, καθιερώθηκε με την συνεργασία της με τον The Hacker, δημιουργώντας σταθμούς στην ηλεκτρονική σκηνή όπως το άλμπουμ First Album του 2001, που επηρέασε σημαντικά την electro και techno σκηνή. Η μουσική της συνδυάζει τον ήχο του electro, της techno και της minimal, με το μοναδικό της στυλ να την καθιστά πρότυπο για τη νέα γενιά παραγωγών και DJs. Με αμέτρητες εμφανίσεις σε κορυφαία φεστιβάλ και clubs παγκοσμίως, η Miss Kittin παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής, συνεχίζοντας να αφήνει το στίγμα της στη μουσική βιομηχανία. Ιδιαίτερα αγαπητή και δημοφιλής στο κοινό της Θεσσαλονίκης με επιτυχημένες εμφανίσεις της ανά τα χρόνια σε events και μουσικά φεστιβάλ της πόλης.

Roi Perez

Ο Roi Perez είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς και ανερχόμενους καλλιτέχνες της διεθνούς ηλεκτρονικής σκηνής. Με τις εκρηκτικές του εμφανίσεις και τις μοναδικές παραγωγές του, έχει καταφέρει να κερδίσει την προσοχή των μεγαλύτερων clubbers και DJs παγκοσμίως. Η καριέρα του εκτοξεύθηκε μέσα από την συνεργασία του με το θρυλικό Boiler Room και τη συμμετοχή του σε σημαντικά φεστιβάλ, όπως το Dekmantel και το Kater Blau. Ο ήχος του, που συνδυάζει deep house, techno και εκλεκτικές μουσικές επιρροές, τον καθιστά μοναδικό στην παγκόσμια σκηνή. Γνωστός ως resident του καλύτερου club στον κόσμο, το Berghain του Βερολίνου, ο Roi Perez είναι γνωστή φιγούρα και στην Θεσσαλονίκη καθώς έχει εμφανιστεί στο κοινό της στα πλαίσια μεγάλου ηλεκτρονικού φεστιβάλ της πόλης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Μετά από 10 χρόνια οι δύο αρκούδες του Νυμφαίου έπεσαν χωριστά σε χειμερία νάρκη

Mironas

O Mύρωνας Στρατής συνεχίζει την εναλλακτική του πορεία στην ηλεκτρονική μουσικη με το alter egο του: Mironas. O Mironas αγαπά τη ηλεκτρονική μουσική σε πολλές αποχρώσεις: house, melodic techno, indie dance. Παράγει μουσική και παίζει dj sets με κοινό σκοπό: ένα αφήγημα που θα κάνει να χορέψουν τόσο το μυαλό όσο και η καρδιά. Στα σετ του μπορεί κάποιος να περιμένει μια ιδιαίτερη συνύπαρξη της μελωδίας και του ρυθμού: δικά του tracks, μουσική που τον συγκινεί, μη αναμενόμενα remixes μέχρι και house/techno classics: όλα δεμένα σε μία non-stop χορευτική ροή. Η αγάπη του Mironas για την ηλεκτρονική μουσική τον οδήγησε σε μια συνεργασία με τον Echonomist. Mironas και Echonomist έγραψαν μαζί και κυκλοφόρησαν στo label Innervisions (του Dixon και του Ame) το track “Our last night”. Aκολούθησαν προσωπικές κυκλοφορίες του με την Innervisions (Secret weapons) και την Isolate (δύο EP’s). Στη συνέχεια το track του “Damage control” κυκλοφορεί από το label Diynamic του Solomun στο compilation Four to the floor 30. Ο Mironas μέσα στις συνεχείς μουσικές αναζητήσεις του ετοιμάζει νέα tracks και δεν βάζει κανένα όριο στη δημιουργία: δεν θα σταματήσει να επικοινωνει τη μαγεία της ηλεκτρονικής μουσικής με το ευρύ κοινό.

Thomas Numan

O Thomas Numan είναι εμπνευστής και resident disc jockey του Synthetic. Εδώ και χρόνια προσπαθεί να διαδώσει τον ποιοτικό ηλεκτρονικό ήχο, μεταφέροντας τα βιώματα που απέκτησε κατά την πολυετή διαμονή του στο Λονδίνο. Εκεί ξεκίνησε η ενασχόλησή του με το DJing αλλά και τη διοργάνωση events. Χτίζει τη δισκοθήκη του από το 2002, ενώ επιμένει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά βινύλιο. Τα sets του δεν έχουν ταμπέλες, αλλά χαρακτηριστική αισθητική, feeling και χορευτικό προσανατολισμό. Τα τελευταία χρόνια μετρά πάνω από 250 gigs. ενώ παράλληλα έχει παρουσιάσει καλλιτέχνες όπως οι Moodyman, Juan Atkins, Ancient Methods, Robert Hood , DVS1, Surgeon, Objekt, Peggy Gou, Gerd Janson, Mall Grab και Palms Trax μεταξύ πολλών ακόμα.

ISON

Δουλεύοντας μπροστά και πίσω από την σκηνή για δύο δεκαετίες, ο Ison θεωρείται σήμερα από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της Ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής. Ιδρυτικό μέλος των NON, βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία πολλών μουσικών κόνσεπτ στην χώρα, όπως τα φεστιβάλ Reworks και Reworks Agora, NON Aesthetics, NON Rooftop, ενώ παράλληλα διατηρεί την δική του ραδιοφωνική εκπομπή στον FLY 104FM παρουσιάζοντας νέες μουσικές τάσεις. Όλα αυτά, την στιγμή που ο ίδιος έχει εμφανιστεί σε μουσικά γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με αποκορύφωμα τις εμφανίσεις του σε φεστιβάλ όπως Sonar, Nuits Sonores, Waves, We are FSTVL, NOM Barcelona κ.α. Το πάθος του για την σύγχρονη μουσική στο ευρύ της φάσμα, του επιτρέπει να διατηρεί το στάτους του ως ένα από τους πιο σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους στην σκηνή της χώρας, γιορτάζοντας 20 χρόνια παρουσίας. Είναι από τους λίγους που έχουν καταφέρει να είναι δραστήριοι, χωρίς διακοπή, για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά χάριν στην αφοσίωση του στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και την σκηνή της, ο Ison συνεχίζει.

Kate de Sons

Ξεκινώντας την μουσική της πορεία στα booth της Θεσσαλονίκης από το 2015, η Kate de Sons αποτελεί μία σταθερά στα decks των χορευτικών bars της πολής, από την underground σκηνή μέχρι τα δημοφιλέστερα dancefloors. Γνωστή και ως δισκοθέτης με έφεση στον ήχο της παγκόσμιας οργανικής γκρούβας με συλλογή που αριθμεί πλέον των 3000 δίσκων, το μουσικό της φάσμα καλύπτει και την ηλεκτρονική σκηνή με σαφείς αναφορές στην χάουζ σκηνή του Σικάγο και τα συνθεσάιζερς της Ιτάλο Ντίσκο. Έχοντας ζήσει σε Ελλάδα και Αγγλία και παρευρεθεί στις μεγαλύτερες συναυλίες και φεστιβάλ οργανικής και ηλεκτρονικής μουσικής, είναι σίγουρο ότι θα ανοίξει την βραδιά με ένα αναμενόμενα δυναμικό «ποδαρικό».

Τα ζώδια την Τετάρτη 01 Ιανουαρίου

Το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ επισκέφθηκε ο Μητσοτάκης – Έστειλε μήνυμα μέσω ασυρμάτου

Τρίκαλα: Έσπασε το ρεκόρ του 1.000.000 επισκεπτών ο Μύλος των Ξωτικών