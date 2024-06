Στη φυλακή ο γνωστός δικηγόρος που κατηγορείται ότι κακοποίησε τη σύζυγό του - Απολογείται αύριο

χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Snapshots from the courts of Evelpidon while awaiting the arrival of the golden dawn lawmaker Christos Pappas. Athens, Greece on October 3, 2013. / Στιγμιότυπα από τα δικαστήρια της Ευελπίδων κατά την αναμονή της άφιξης του βουλευτή της χρυσής αυγής Χρήστου Παππά. Αθήνα, Ελλάδα στις 3 Οκτωβρίου 2013.