Αφού πρώτα συναρμολογήθηκε, το πλήρωμά του ξεκίνησε το ταξίδι για το λιμάνι της Πύλου.

Παραγωγός της ταινίας είναι η «Faliro House Productions» του Χρήστου Β. Κωνσταντακόπουλου, ενώ το casting για τους κομπάρσους και τους βοηθητικούς ρόλους έχει προχωρήσει αρκετά. Η εταιρία που θα διανέμει την ταινία είναι η γνωστή Universal Pictures.

Τα γυρίσματα έχουν δρομολογηθεί για το διάστημα ανάμεσα στις 10 – 25 Μαρτίου 2025 και η τελική φάση της προετοιμασίας τους έχει ξεκινήσει από τα μέσα Νοεμβρίου 2024.

Το συνεργείο της συγκεκριμένης παραγωγής θα αποτελείται από περίπου 350 άτομα (συνεργείο και ηθοποιοί) και θα το ακολουθεί ένας στόλος από 100 – 150 οχήματα (φορτηγά τεχνικού εξοπλισμού, τροχόσπιτα ηθοποιών, προσωπικά ΙΧ, 9θεσια βαν, 20θεσια βαν κ.τ.λ.).

Μάλιστα, η εταιρεία με έγγραφά της έχει ζητήσει από το Δήμο Πύλου-Νέστορος την παραχώρηση χώρων για να διευκολυνθούν τα γυρίσματα και έχουν εγκριθεί όλα.

Σε ό,τι αφορά τα γυρίσματα σε αρχαιολογικά σημεία στα οποία έχει λάβει άδεια η εταιρεία αυτά είναι το Κάστρο Μεθώνης, το Σπήλαιο Νέστορος – Παραλία Βοϊδοκοιλιάς και η παραλία Αλμυρόλακας όπου για τις ανάγκες των γυρισμάτων θα στηθεί σκηνογραφικά ένα αυτοσχέδιο χωριό.

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Χρήστο Β. Κωνσταντακόπουλο το 2008 και οι παραγωγές της στην Ελλάδα και το εξωτερικό περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις ταινίες Voyage of Time του Terrence Mallick, το Little Men του Ira Sachs, το The Lobster του Γιώργου Λάνθιμου, το Before Midnight του Richard Linklater, το Only Lovers Left Alive του Jim Jarmusch και το Take Shelter του Jeff Nichols.

Επιπλέον, η Faliro House έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια την οργάνωση παραγωγής στη χώρα μας δημοφιλών ταινιών όπως το My Big Fat Greek Wedding 3 της Nia Vardalos, το The Rise του Akin Omotoso για τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, την τηλεοπτική σειρά για την Amazon Prime Jack Ryan, την υποψήφια για Όσκαρ ταινία The Lost Daughter της Maggie Gyllenhaal, την αστυνομική ταινία μυστηρίου Glass Onion, a Knives Out Mystery του Rian Johnson για το Netflix, και την τηλεοπτική σειρά του BBC The Little Drummer Girl του Park Chan-wook μεταξύ άλλων.