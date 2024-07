Η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Στυλίδα Φθιώτιδας (41.9 ° C) και ακολούθησε η Θήβα (41.6 ° C) και τα Ψαχνά Ευβοίας (41.2 ° C).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr/ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 ° C σε 189 από τους 513 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό 37%) ενώ η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 35.5 ° C, τιμή υψηλότερη αυτής της 20/07 (34.8 ° C) και της 21/07 (35.2 ° C).

Καιρός – Αρναούτογλου: Έρχεται «κύμα» δροσιάς για τις επόμενες 7 ημέρες – Δείτε αναλυτικά

Μια νέα ανάρτηση έκανε ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου που ανακοίνωσε τις θερμοκρασίες των επόμενων ημερών.

Θερμοκρασίες 35 βαθμών αλλά ακόμη και 32 θα έχουμε τις επόμενες μέρες καθώς ο Σάκης Αρναούτογλου μας δίνει το καιρικό περίγραμμα που έχουμε μπροστά μας.

Ειδικότερα αναφέρει: «Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα έως και τις 29/7 με μια μόνο ματιά είναι: Σε κλειστές πεδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα υπολογίστε έως 1-2 βαθμούς υψηλότερη τη θερμοκρασία. Στις ορεινότερες περιοχές (πχ 500-1000 μέτρα) 3 με 6 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία αντίστοιχα, στα παραθαλάσσια και τα νησιά υπολογίστε 3-5 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία αντίστοιχα αλλά με πιο αυξημένη την σχετική υγρασία όταν δεν φυσά βοριάς».

Δείτε τον πίνακα με τις θερμοκρασίες

Καιρός: Η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, την Τρίτη. Τα φαινόμενα κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στις περισσότερες περιοχές. Η μέγιστη θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 34 με 36, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αρχικά στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονα. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στη Θράκη βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται μετά το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 με 34 και στην Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

