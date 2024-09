Το πλοίο είναι αγκυροβολημένο ενώ το κατάστρωμά του έχει πιάσει φωτιά χωρίς ωστόσο έως τώρα να υπάρχουν ενδείξεις διαρροής καυσίμων.

Η εμπλοκή κρατικών και ιδιωτικών φορέων είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί περιβαλλοντική καταστροφή, προστίθεται στην ενημέρωση.

Η επιχείρηση «Ασπίδες» με πλωτά μέσα παρέχει ασφάλεια στα ρυμουλκά που επιχειρούν προκειμένου να ρυμουλκηθεί το πλοίο.

Η επιχείρηση «Ασπίδες» έχει ως αποστολή την προστασία των διεθνών αγαθών και των ανθρωπίνων ζωών των κατοίκων στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, καταλήγει η ενημέρωση.

Update on MV SOUNION salvage status

The salvage operation of the MV SOUNION is essential in order to avert a potential environmental disaster in the region. To achieve this, several public and private actors are working together.

EUNAVFOR ASPIDES assets have been actively… pic.twitter.com/IflL4vBjxt

