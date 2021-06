Newsroom eleftherostypos.gr

Γλυκά Νερά: Χιλιάδες χρήστες στο Instagram κατέκλυσαν το προφίλ του και συγκεκριμένα την τελευταία φωτογραφία που ο ίδιος είχε ανεβάσει, αμέσως μετά την δολοφονία της. Ήταν μία χαρούμενη φωτογραφία από τον γάμο τους με την λεζάντα «Για πάντα μαζί. Καλό ταξίδι αγάπη μου». Τότε, όλοι μιλούσαν για μία τρυφερή ανάρτηση μετά τον χαμό της συζύγου του.

«Τέρας», «απόβρασμα», «σκουπίδι», είναι μόνο λίγα από τα επίθετα που του αποδίδουν.

Η αποκάλυψη ότι πίσω από τη δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν κρύβεται ο σύζυγός της, προκάλεσε κύμα οργισμένων αντιδράσεων στα social media.

Οι χρήστες στο Twitter συγκεντρώθηκαν γύρω από το hashtag #Justice_for_Caroline πραγματοποιώντας το δικό τους μνημόσυνο 40 μέρες μετά από την δολοφονία της 20χρονης. Οι σκέψεις όλων βρέθηκαν στο μωρό και την μητέρα της Καρολάιν που το πρωί αγκάλιαζε τον δολοφόνο της κόρης της.

Ήδη από το μεσημέρι της Πέμπτης οπότε και ο 33χρονος πιλότος Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος έφτασε στην Αθήνα, από την Αλόνησσο όπου βρισκόταν για το 40ημερο μνημόσυνο της συζύγου του έκανε την εμφάνισή του στο Twitter το χασταγκ #Γλυκα_Νερα.

Μέσα σε λίγες ώρες έγινε πρώτο τρεντ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης -ήδη μετά τις 22:00 είχαν γραφτεί πάνω από 35.000 – ενώ αργά το βράδυ της Πέμπτης εμφανίστηκε ένα δεύτερο χάσταγκ, το #Justice_for_Caroline (με πάνω από 3.300 σχόλια) και το #Καρολαιν (με 8.595 σχόλια).

#Justice_for_Caroline #Γλυκα_Νερα He killed her. He killed his wife. The mother of his child. pic.twitter.com/tpiDjMHmX6

— Marina (@mariinastam) June 17, 2021