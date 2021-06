Newsroom eleftherostypos.gr

Με ένα απόκοσμο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι οι κάτοικοι της Βικτώρια στην Αυστραλία, μετά την πάροδο των σφοδρών βροχοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή.

Στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν από τα νερά που είχαν πλημμυρίσει τις δασικές περιοχές όπου κατοικούν, οι αράχνες της Αυστραλίας έπλεξαν τεράστιους ιστούς, καλύπτοντας θάμνους, δέντρα και φράχτες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι αράχνες υφαίνουν το «μεταξένιο» αυτό πλέγμα για να σκαρφαλώσουν σε ένα ασφαλές υψόμετρο, γλιτώνοντας από έναν πιθανό πνιγμό τους.

Δεν είναι η μοναδική φορά που το φαινόμενο αυτό παρατηρείται στην Αυστραλία, ωστόσο πρόκειται ίσως για την πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, που συμβαίνει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Ένα από τα «σεντόνια» που ύφαναν οι αράχνες στην περιοχή Γκίπσλαντ της Βικτώρια εκτεινόταν σε μήκος 1 χιλιομέτρου πάνω στη βλάστηση.

Thousands of spiders and their webs blanketed bushland in Australia’s state of Victoria pic.twitter.com/BnUx5D0BdM

— Reuters (@Reuters) June 16, 2021