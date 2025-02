Ο λόγος ήταν τα προσβλητικά μηνύματα που είχε στείλει ο υφυπουργός σε ιδιωτικές του συνομιλίες και τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας.

Ο Γκουίν ζήτησε συγγνώμη για «σχόλιά του που εκλήφθησαν λανθασμένα».

Η εφημερίδα Daily Mail δημοσίευσε, στην κυριακάτικη έκδοσή της, μηνύματα με προσβλητικό περιεχόμενο που είχε στείλει ο Γκουίν σε ιδιωτικές του συνομιλίες μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

«Λυπάμαι βαθύτατα για σχόλιά μου που εκλήφθησαν λανθασμένα και ζητώ συγγνώμη από οποιονδήποτε προσέβαλα», τόνισε ο Γκουίν με ανάρτησή του στο δίκτυο X.

«Κατανοώ απόλυτα τις αποφάσεις που έλαβαν ο πρωθυπουργός και το κόμμα και, και ακόμη και αν λυπάμαι που αποπέμφθηκα, θα τους στηρίξω με όποιον τρόπο μπορώ», προσέθεσε.

I deeply regret my badly misjudged commments and apologise for any offense I’ve caused. I’ve served the Labour Party all my life and it was a huge honour to be appointed a minister by Keir Starmer. 1/2

