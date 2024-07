Με έναν αυξανόμενο αριθμό Δημοκρατικών βουλευτών, χορηγών και εκλεγμένων αξιωματούχων που παροτρύνουν τον κ. Μπάιντεν να εγκαταλείψει την κούρσα μετά από μια καταστροφική επίδοση στο debate τον περασμένο μήνα όπως ανφέρουν οι NYT, η τελική συνέντευξη Τύπου της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον έγινε μια μεγάλη ευκαιρία για τον πρόεδρο να μιλήσει για την υποψηφιότητά του.

Tune in as I hold a press conference following the NATO Summit. https://t.co/qx7kVhdGoA

— President Biden (@POTUS) July 11, 2024