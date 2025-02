«Δεν μπορείτε να πάρετε τη χώρα μας – και δεν μπορείτε να πάρετε το παιχνίδι μας», έγραψε ο Τριντό στο X.

Η συναρπαστική νίκη του Καναδά με σκορ 3-2 στην παράταση στον τελικό του 4 Nations Face Off στη Βοστόνη συνέβη εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των δύο γειτόνων.

Όχι μόνο υπάρχει η απειλή ενός οικονομικά επιζήμιου εμπορικού πολέμου, αλλά και οι επίμονες σκέψεις του Τραμπ να κάνει τον Καναδά την 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Ο αμερικανικός εθνικός ύμνος υπέστη συχνές αποδοκιμασίες από τους Καναδούς φιλάθλους τις τελευταίες εβδομάδες, αυτή τη φορά ήταν οι Αμερικανοί φίλαθλοι που έκαναν τις περισσότερες.

Καθώς οι αποδοκιμασίες αντηχούσαν, ο καναδικός εθνικός ύμνος τραγουδήθηκε με διαφορετικούς στίχους ως διαμαρτυρία για τις δηλώσεις του Τραμπ.

Η τραγουδίστρια Σαντάλ Κρεβιαζούκ άλλαξε τους στίχους του “O Canada” ως δική της διαμαρτυρία.

Ο εκπρόσωπός της δήλωσε στο CBC News ότι η ίδια τραγούδησε σκόπιμα «that only us command» αντί για «in all of us command».

Σε ανάρτησή της στο Instagram με φωτογραφία των τροποποιημένων στίχων, είπε: «Πρέπει να εκφράσουμε την οργή μας απέναντι σε κάθε κατάχρηση εξουσίας.»

Σε μια κανονική ημέρα, αυτός ο αγώνας θα ήταν σημαντικός για τις δύο γειτονικές χώρες που είναι εδώ και καιρό φιλικοί αντίπαλοι στον πάγο. Ωστόσο, τα πρόσφατα γεγονότα του έδωσαν επιπλέον ένταση.

Το γκολ του Κόνορ ΜακΝτέιβιντ στην παράταση, το οποίο εξασφάλισε τη νίκη, προκάλεσε πανδαιμόνιο στους φιλάθλους που ταξίδεψαν για τον αγώνα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν κατάφερε να παρακολουθήσει τον αγώνα, αλλά κάλεσε την ομάδα για να τους ευχηθεί καλή τύχη.

Επαναλαμβάνοντας την επιθυμία του να απορροφήσει τον Καναδά, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social πριν από τον αγώνα, ότι ελπίζει η χώρα να «γίνει κάποτε, ίσως σύντομα, η πολυτιμότερη και σημαντική 51η Πολιτεία μας».

Για τους φιλάθλους σε όλη τη Βόρεια Αμερική, ο τελικός ήταν μια «ονειρεμένη αναμέτρηση», όπως δήλωσε ο συγγραφέας χόκεϊ Ντάνιελ Νιούτζεντ-Μπόουμαν στο BBC. Δεν είχαν ξανασυναντηθεί τόσο σπουδαίοι παίκτες από τον Καναδά και τις ΗΠΑ σε τόσο σημαντικό αγώνα από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014.

Και οι δύο χώρες διαθέτουν μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του NHL, όπως οι Καναδοί Μιτς Μάρνερ και ΜακΝτέιβιντ, και οι Αμερικανοί Άουστον Ματζίους και Τζακ Αϊχέλ. Ο αγώνας ήταν μια ευκαιρία για αυτή τη νέα γενιά παικτών να αποδείξει την αξία της.

Αλλά στον Καναδά, ο αγώνας ήταν και προσωπικός, δίνοντας την ευκαιρία τόσο στους φανατικούς όσο και στους πιο περιστασιακούς φιλάθλους να χαρούν την εθνική υπερηφάνεια σε μια στιγμή που η κυριαρχία της χώρας φαίνεται να απειλείται από τον κοντινότερο γείτονά της.

Λίγοι Καναδοί θα αμφισβητήσουν πόσο καθοριστικό είναι το χόκεϊ στον εθνικό χαρακτήρα της χώρας.

Το άθλημα έχει υπάρξει το σκηνικό για μερικές από τις πιο πατριωτικές στιγμές στην ιστορία του Καναδά, όπως το γκολ του Σίντνεϊ Κρόσμπι για το χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2010 στο Βανκούβερ.

Ιστορικά, ο Καναδάς έχει το πάνω χέρι απέναντι στις ΗΠΑ. Οι δύο χώρες έχουν συναντηθεί 20 φορές σε τουρνουά «best-on-best» από το Κύπελλο Καναδά του 1976, με τον Καναδά να κερδίζει 14 από αυτά τα παιχνίδια.