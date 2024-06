Σύμφωνα με το Associated Press, το αεροσκάφος της Virgin Australia τύπου Boeing 737 – 800, με προορισμό τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, στο οποίο επέβαιναν 67 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος, προσγειώθηκε στην πόλη Ινβέρκαργκιλ της Νέας Ζηλανδίας, αφού εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Το περιστατικό μπορεί να προήλθε από «πιθανό χτύπημα πουλιού», ανέφερε ο επικεφαλής των επιχειρήσεων της αεροπορικής εταιρείας, Στιούαρτ Άγκς, σε δήλωση που έστειλε μέσω email. Οι φλόγες έγιναν αντιληπτές λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το αεροδρόμιο του Κουίνσταουν.

Terrified passengers on a flight from New Zealand to Australia have watched one of the engines on their Virgin Australia plane catch fire just seconds after take off. https://t.co/OF81oZXOfr #7NEWS pic.twitter.com/EoCBFLhQcT

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) June 17, 2024