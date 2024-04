Ο Κον εντόπισε το κογιότ στη νότια πλαγιά του Cherry Hill, ακριβώς βόρεια της εγκάρσιας οδού 72nd.

«Αυτό το μεγάλο κογιότ, ίσως πιο μεγαλόσωμο από τους περισσότερους λύκους, είναι γνωστό ότι δραστηριοποιείται στο Central Park κατά τη διάρκεια της ημέρας», έγραψε το Manhattan Bird Alert, ένας δημοφιλής λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρακολουθεί τα πουλιά και τη φύση εντός του δήμου.

Αν και είναι σπάνιο να δεις ένα κογιότ στο Μανχάταν, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και το πιο συνηθισμένο!

Τα κογιότ έχουν βρεθεί στο Ramble και στο North Woods μέσα στο Central Park από τη δεκαετία του 1930 και επίσης έχουν εντοπιστεί στο Upper Manhattan κοντά στο Inwood Hill Park.

Αν συναντήσετε ένα κογιότ, ακολουθήστε τις συμβουλές από το Central Park Conservancy.

«Μπορεί να εκπλαγείτε όταν μάθετε ότι τα κογιότ είναι ντροπαλά ζώα. Είναι πολύ καλά στο να αποφεύγουν τους ανθρώπους», αναφέρει το Conservancy. «Ωστόσο, εάν ένα κογιότ αισθανθεί ότι απειλείται θα προσπαθήσει να αμυνθεί. Το καλύτερο πράγμα που έχετε να κάνετε αν εντοπίσετε ένα κογιότ στο πάρκο είναι να παραμείνετε ήρεμοι και να μείνετε σε απόσταση».

A large coyote stopped me in my tracks this morning! @BirdCentralPark pic.twitter.com/7Mx4KyNRb6

— Brett Cohn (@iBTCOHN) April 20, 2024