Ο Attilio Brillembourg, 53 ετών ο οποίος ήταν ξυπόλητος, εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει κάποιο ίχνος γύρω στη 01:00 το πρωί του Σαββάτου κοντά στο 6000 block του Murphy Way, ανακοίνωσε η αστυνομία. Οι χάρτες δείχνουν ότι η περιοχή από την οποία χάθηκε είναι αγροτική σύμφωνα με τα πρότυπα της κομητείας του Λος Άντζελες, με έναν μόνο δρόμο που διασχίζει μια απότομη πλαγιά χωρίς φώτα του δρόμου.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες έκρινε τον Μπρίλεμπουργκ αγνοούμενο την Κυριακή, αλλά έδωσε στη δημοσιότητα λίγες ακόμα λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της εξαφάνισής του.

Ο 53χρονος περιγράφεται από την αστυνομία ως λευκός άνδρας, ύψους 1,70 μ., με γκρίζα μαλλιά και πράσινα μάτια, βάρος 75 κιλά και ένα τατουάζ στον μηρό του. Τελευταία φορά που εθεάθη φορούσε μπλε πουκάμισο, γκρι παντελόνι και ήταν ξυπόλυτος.

«Υπάρχει ανησυχία για την ευημερία του κ. Μπρίλεμπουργκ», δήλωσε η αστυνομία. «Οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Ανθρωποκτονιών του Σερίφη, Στοιχεία αγνοούμενου».

Η Τατιάνα δεν έχει σχολιάσει δημόσια την εξαφάνιση του θετού αδελφού της.

Detectives need your help locating missing person Attilio Brillembourg. To provide info anonymously, call LA Crime Stoppers 800-222-8477, smartphone:”P3Tips” App or by website: https://t.co/EolYt2qufe@acornnewspaper@TheMalibuTimes@991KBU@CityMalibu pic.twitter.com/uGIUmKFZmx

