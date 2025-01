Τα δύσκολα μέτωπα του Τραμπ και με την Ευρώπη - Προανήγγειλε δασμούς σε Ε.Ε. και Κίνα

χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

U.S. President Donald Trump signs documents as he issues executive orders and pardons for January 6 defendants in the Oval Office at the White House on Inauguration Day in Washington, U.S., January 20, 2025. REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY