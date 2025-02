«Οι ΗΠΑ έχουν παράσχει πολύ περισσότερη βοήθεια για την Ουκρανία από οποιοδήποτε άλλο έθνος», είπε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι ο σκοπός της συνάντηση με τον Γάλλο ηγέτη είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς όπως ανέφερε «εκατοντάδες χιλιάδες» Ρώσοι και Ουκρανοί έχουν πεθάνει «άδικα» και μια ολόκληρη γενιά έχει αποδεκατιστεί. Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι πιστεύει πως ο Μακρόν συμφωνεί μαζί του ότι «αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή» για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει αυτόν τον κεντρικό ρόλο στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας της Ουκρανίας, κάτι που θέλει να κάνει», εξήγησε ο Τραμπ και πρόσθεσε πως ο Μακρόν συμφωνεί ότι το κόστος και το βάρος του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να τα επωμιστεί η Ευρώπη. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τον ισχυρισμό του, ότι οι ΗΠΑ ξοδεύουν πολύ περισσότερα χρήματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία από χώρες στην Ευρώπη.

Η «απερισκεψία» της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, εξήγησε, οδήγησε στον θάνατο «πολλών ανθρώπων». Αντίθετα, συνέχισε, η κυβέρνηση Τραμπ επικεντρώνεται στο «να το διορθώσει» και «θα το κάνει το συντομότερο δυνατό» – αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι ελπίζει η «κληρονομιά» του να είναι ως «ειρηνοποιός».

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν συνέχισε, λέγοντας ότι αυτός και ο Τραμπ είχαν πολύωρες συζητήσεις σχετικά με την επιθυμία τους να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε επίσης λόγο για εγγυήσεις ασφαλείας που θα διατηρήσουν αυτή την ειρήνη μακροπρόθεσμα, επαναλαμβάνοντας τις δηλώσεις του ίδιου του Τραμπ που θέλει να είναι «παίκτης για την ειρήνη» στην περιοχή. Όπως εξήγησε η ειρήνη «δεν πρέπει να σημαίνει παράδοση της Ουκρανίας ή κατάπαυση του πυρός χωρίς εγγυήσεις», προσθέτοντας: «Πρέπει να επιτρέψει στην Ουκρανία να διαπραγματευτεί με άλλους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα ζητήματα που την επηρεάζουν».

Νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος δεν είχε διστάσει να κάνει… fact checking στον Αμερικανό ομόλογό του τον οποίο διόρθωσε σε live χρόνο. Όταν ο Τραμπ ξεκίνησε να λέει ότι οι ΗΠΑ δανείζουν την Ουκρανία αλλά δεν παίρνουν τα χρήματά τους πίσω όπως η Ευρώπη, ο Μακρόν τον διέκοψε με γαλατική ευγένεια, πιάνοντάς τον από τον ώμο και τον διόρθωσε: «Στην πραγματικότητα, για να είμαστε ειλικρινείς, πληρώνουμε 60% από το σύνολο και όπως και οι ΗΠΑ έχουμε δάνεια, χορηγήσεις, εγγυήσεις, δίνουμε πραγματικά χρήματα, για να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι». Ο Τραμπ απέφυγε να αντιδράσει, κάνοντας απλώς μια κίνηση «έτσι κι έτσι» με το χέρι του.

Macron just grabbed Trump’s arm and fact-checked him to his face in real time.

