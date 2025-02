Η 24χρονη βρέθηκε στο σπίτι της στην περιοχή Σεόνγκσου-ντονγκ της πόλης από μια φίλη της γύρω στις 16:55 (07:55 GMT) την Κυριακή.

Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν βρέθηκαν σημάδια εγκληματικής ενέργειας και διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του θανάτου.

Η Κιμ ξεκίνησε την καριέρα της ως παιδί ηθοποιός και θεωρούνταν μια από τις πιο υποσχόμενες νέες ηθοποιούς της Νότιας Κορέας.

Γεννημένη στη Σεούλ το 2000, έγινε γνωστή με τον ρόλο της στην ταινία του 2009 A Brand New Life – στην οποία συμμετείχε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στην πιο κερδοφόρα ταινία της Νότιας Κορέας το 2010, The Man from Nowhere, και στο θρίλερ του 2012 Οι Γείτονες, για το οποίο βραβεύτηκε, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο της στον κινηματογράφο.

Άλλοι σημαντικοί ρόλοι της περιλαμβάνουν την ταινία του 2014 A Girl at My Door και τηλεοπτικούς ρόλους όπως το Mirror of the Witch το 2016.

Η ηθοποιός αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας το 2022 λόγω ενός περιστατικού με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, για το οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο 20 εκατομμυρίων γουόν (11.000 λίρες) τον Απρίλιο του 2023.

Ο τελευταίος της ρόλος ήταν στην κορεάτικη δραματική σειρά Bloodhounds του Netflix το 2023 ωστόσο φημολογείται ότι ο ρόλος της περιορίστηκε στο τελικό μοντάζ λόγω του περιστατικού.

Οι συνθήκες του θανάτου της παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στη βιομηχανία του θεάματος στη Νότια Κορέα.