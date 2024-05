Σφοδρές μάχες στη Γάζα: Πάνω από 35.000 οι νεκροί- Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιδρομές- Φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια

χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

A truck carrying aid delivered into Gaza via a U.S.-built pier moves, as seen from central Gaza Strip, in this still image taken from a video, May 17, 2024. REUTERS/Reuters TV