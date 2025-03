Rooftop infinity pool turns into a waterfall during the Bangkok earthquake pic.twitter.com/JWtXBTped2

Ο σεισμός που χαρακτηρίστηκε επιφανειακός, σε βάθος 10 χιλιομέτρων (6,2 μίλια), με επίκεντρο τη γειτονική Μιανμάρ, άφησε ερείπια στους δρόμους αλλά και πλημμύρες από τις πισίνες των ρετιρέ, περιγράφουν αναρτήσεις, από την Μπανγκόκ που φιλοξενεί περισσότερους από 17 εκατομμύρια ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους ζουν σε πολυώροφα διαμερίσματα

Pool Water Sloshes Against A Rooftop Condo In Bangkok Following 7.7M #Earthquake Which Hit Myanmar, Aftershocks In Thailand & Bhutan pic.twitter.com/2j5jEZId6a

Ερείπια είναι ότι απέμεινε από ημιτελές κτίριο 30 ορόφων στην Μπανγκόκ, όπου βρίσκονταν 50 άτομα σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού στη Μιανμάρ.

USGS warns thousands may have been killed in the Myanmar earthquake: “The disaster is likely widespread” including in Thailand

Such devastation, keep these people in your prayers pic.twitter.com/qtZ3Kx1AHQ

— Madeleine Case Tweets (@McCannCaseTweet) March 28, 2025