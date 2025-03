“Η Ινδία είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια. Από αυτή την άποψη, ζήτησα από τις αρχές μας να είναι διαθέσιμες”, έγραψε ο Μόντι στο δίκτυο X σημειώνοντας ότι “προσεύχεται” για “την ασφάλεια και την υγεία όλων”.

Η κατάσταση στην Μπανγκόκ παραμένει σοβαρή μετά τον σφοδρό σεισμό στην Μιανμάρ, αλλά δεν έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ανουτίν Σαρνβιρακούλ.

Ολες οι πτήσεις από και προς την Μπανγκόκ διεξάγονται κανονικά, ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ταϊλάνδης.

Σαράντα τρία άτομα που εργάζονταν στην κατασκευή ενός ουρανοξύστη είναι αγνοούμενοι μετά τον σεισμό που προκάλεσε την κατάρρευση ενός ατελούς 30όροφου κτιρίου στην Μπανγκόκ, σύμφωνα με τις αρχές της Ταϊλάνδης.

Πενήντα άτομα βρίσκονταν μέσα στο κτίριο κοντά στο πάρκο Τσατούτσακ, το οποίο απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού στη Μιανμάρ.

Επτά άτομα κατάφεραν να διαφύγουν ενώ 43 άτομα παραμένουν παγιδευμένα, ανέφερε το Εθνικό Ινστιτούτο Επείγουσας Ιατρικής σε ανάρτησή του στο Facebook.

High rise building in #Bangkok,Thailand , had completely collapsed due to the 7.7 magnitude earthquake that occurred near Mandalay, #Myanmar #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/rfvC2yAW9X

