Το εμπορικό κέντρο ονομάζεται το Oceania και βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της πόλης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες περισσότερα από 800 άτομα απομακρύνθηκαν από το εμπορικό κέντρο, μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης λόγω βραχυκυκλώματος του ηλεκτρικού πίνακα στο πάρκινγκ.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια του κοινού.

EVACUATION UNDERWAY AT OCEANIA SHOPPING MALL IN RUSSIA’S WESTERN MOSCOW

Local media reports that an evacuation is currently taking place at the Oceania shopping mall in western #Moscow. The situation is ongoing, and further details are yet to be… pic.twitter.com/ZnPYoK4xrw

— World Crisis Tracker (@WorldCrisi19621) August 21, 2024