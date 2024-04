Η Alena Agafonova, 23 ετών, καταδικάστηκε για «Αποκατάσταση του Ναζισμού» από ένα δικαστήριο για ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πέρυσι στο άγαλμα μιας γυναίκας ύψους 85 μέτρων που κραδαίνει ένα σπαθί με το όνομα The Motherland Calls στο Βόλγκογκραντ, παλαιότερα Στάλινγκραντ, ενός από τα πιο σημαντικά μνημεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η νεαρή έχει αποκλειστεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για δύο χρόνια και θα χάσει το δέκα τοις εκατό των μελλοντικών κερδών της ως πρόστιμο στο κράτος. Νωρίτερα χρειάστηκε να απολογηθεί για τα όσα έκανε στα social media. Η ποινή της για σκληρή εργασία στην κοινότητα είναι ελαφρύτερη από το αναμενόμενο σε σύγκριση με άλλες αποφάσεις δικαστηρίων.

Η Alena θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μέχρι και πέντε χρόνια φυλάκισης. Είχε τεθεί υπό κράτηση μετά από ένα βίντεο που την έδειχνε να «γαργαλάει» το δεξί στήθος της φιγούρας σε πλάνα που δημοσίευσε στο Instagram, το οποίο είναι επίσημα απαγορευμένο στη Ρωσία. Σε προηγούμενες ακροάσεις για την κράτηση, η influencer φαινόταν να κλαίει και να προειδοποιεί τους συνανθρώπους της «να μην ξανακάνουν το ίδιο λάθος».

Αφού δημοσίευσε το βίντεο, η νεαρή διέφυγε στη Σρι Λάνκα, αλλά κρατήθηκε στη Μόσχα όταν επέστρεψε έξι μήνες αργότερα. Κατηγορήθηκε για «βεβήλωση χώρου ταφής» και «κυνικές ενέργειες που παραβλέπουν τους κανόνες ηθικής» καθώς και για «αποκατάσταση του ναζισμού».

Russians demand to cover the “shameful places” of the Motherland Monument in Russia, namely, “obviously protruding nipples.”

According to a Russian activist, this is nothing but “homosexual moments and a decline in morality”.

Earlier, a Russian blogger Alena Agafonova was… pic.twitter.com/dMFAX4sakZ

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 9, 2024